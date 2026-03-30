Ιταλία: Θα εξαντλήσουμε την πενταετία λένε υπουργοί της Μελόνι μετά την ήττα στο δημοψήφισμα

Στο ενδεχόμενο να αποφασιστεί πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, μετά την πρόσφατη ήττα της κυβέρνησης Μελόνι στο δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, αναφέρθηκε τη Δευτέρα ο γραμματέας της Λέγκα και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην Ιταλία, Ματέο Σαλβίνι.

«Η κυβέρνησή μας θα εξαντλήσει την πενταετία της, χωρίς κανέναν δισταγμό και αμφιβολία», δήλωσε ο Σαλβίνι, μιλώντας σε φόρουμ της εφημερίδας Il Giornale. Ευχήθηκε, παράλληλα, «να ανασταλεί άμεσα η ισχύς της Πράσινης Μετάβασης και του Συμφώνου Σταθερότητας, διαφορετικά, τα πράγματα θα δυσκολέψουν», όπως τόνισε ο υπουργός Μεταφορών και αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης.

«Χρειάζεται περισσότερη ευελιξία και ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν διανύουμε μια ιστορική στιγμή κατά την οποία μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να κάνουμε νάζια, σε θέματα όπως είναι η ενέργεια και η εργασία» είπε, τέλος, ο Ματέο Σαλβίνι.

Σε ερώτημα για το πόσο πιθανή θεωρεί μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες το ερχόμενο φθινόπωρο, ο έτερος αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, αρχηγός του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια και υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε:

«Κανείς δεν σκέφτεται να πάει σε πρόωρες εκλογές. Χάνουμε πολύτιμες ώρες, αφιερώνοντας χρόνο σε συζητήσεις που αφορούν τις επιπτώσεις της έκβασης του δημοψηφίσματος. Όταν το αποτέλεσμα της κάλπης είναι αρνητικό, είναι φυσικό να υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις, αλλά τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε σε σημαντικά θέματα, όπως είναι η οικονομική ανάπτυξη, η προσπάθεια να μην επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις, από την ενεργειακή κρίση, να μειωθεί η φορολογική πίεση και να μπορέσει να συνεχίσει να αυξάνεται το ΑΕΠ μας».