ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις από την έλλειψη ελεγκτών – “Παραλύουν” τα αεροδρόμια λόγω του shutdown

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Πολύ σημαντικά είναι τα προβλήματα που προκαλεί στις ΗΠΑ το shutdown ιδιαίτερα όσον αφορά στις πτήσεις.

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στις ΗΠΑ την Παρασκευή (7/11), μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να μειωθεί η πίεση στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι εργάζονται χωρίς πληρωμή λόγω του shutdown του αδιεξόδου δηλαδή στο Κογκρέσο σχετικά με τη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού.

Συνολικά 40 αεροδρόμια επρόκειτο να μειώσουν τη δραστηριότητά τους, μεταξύ αυτών και τα μεγάλα κέντρα της Ατλάντα, του Νιούαρκ, του Ντένβερ, του Σικάγο, του Χιούστον και του Λος Άντζελες.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε απόψε ότι διαπιστώνει εκτεταμένα προβλήματα σε ό,τι αφορά την επάνδρωση των αεροδρομίων με ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται καθυστερήσεις στις πτήσεις σε πολλά αεροδρόμια.

Η FAA ανέφερε καθυστερήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού σε 10 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.

Η υπηρεσία είχε ζητήσει εξάλλου από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν το 4% των πτήσεων σε 40 μεγάλα αεροδρόμια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης των πύργων ελέγχου.

Η American Airlines έκανε γνωστό ότι με βάση τις οδηγίες της FAA, 12.000 πελάτες της είδαν τις πτήσεις τους να ακυρώνονται σήμερα.

Πηγή: newsit.gr

ΗΠΑ Πτήσεις

