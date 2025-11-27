MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ινδονησία: Σεισμός 6,6 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά της Σουμάτρα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα σε ένα μικρό νησί βορειοδυτικά της Σουμάτρα στην Ινδονησία, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ (USGS), με τις αρχές να επισημαίνουν ότι προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί ζημιές.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 11:56 (τοπική ώρα, 06:56 ώρα Ελλάδας), εντοπίζεται στο νησί Σιμεουλούε και είχε εστιακό βάθος 25 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS, το οποίο εκτίμησε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι.

Ωστόσο η ινδονησιακή υπηρεσία BMKG ανακοίνωσε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,3 βαθμών και το εστιακό του βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα, όμως πρόσθεσε ότι η δόνηση αυτή δεν μπορεί να προκαλέσει τσουνάμι.

Η Ινδονησία συγκλονίζεται συχνά από σεισμούς καθώς βρίσκεται στον «Δακτυλίδι της Φωτιάς» στον Ειρηνικού, μια περιοχή έντονης σεισμικής δραστηριότητας όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η οποία εκτείνεται από την Ιαπωνία μέσω της νοτιοανατολικής Ασίας σε όλη τη λεκάνη του Ειρηνικού Ωκεανού.

Ινδονησία

