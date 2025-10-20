MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη μια σορό ομήρου στο Ισραήλ – Αναμένεται η ταυτοποίηση

THESTIVAL TEAM

Το Ισραήλ παρέλαβε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου στη Γάζα, ένα φέρετρο από τον Ερυθρό Σταυρό, το οποίο φέρεται να περιέχει τη σορό ενός νεκρού ομήρου της Χαμάς.

Οι IDF πρόκειται να επιθεωρήσουν το φέρετρο με τη σορό του ομήρου της Χαμάς, προτού το τυλίξουν με σημαία του Ισραήλ και πραγματοποιήσουν μια σύντομη τελετή.

Τα λείψανα θα μεταφερθούν στη συνέχεια στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.

Παραμένουν 15 ακόμη σοροί Ισραηλινών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες πρέπει να παραδοθούν στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

Πριν από την παράδοση αυτής της σορού, η Χαμάς είχε επιστρέψει στο Ισραήλ τα λείψανα 12 ομήρων εκ των 28 που δεσμεύτηκε να παραδώσει στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς

