MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ελληνική χορευτική ομάδα χόρεψε χασάπικο μπροστά από την Αγιά Σοφιά και… εκνεύρισαν τους Τούρκους – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Χορευτική ομάδα από την Ελλάδα μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να χορέψει χασάπικο και το έπραξε μπροστά από την Αγιά Σοφιά, με αποτέλεσμα να προκληθεί… οργή στους γείτονες.

Οι αντιδράσεις, όπως αναφέρει το ethnos.gr, προκλήθηκαν μετά την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Τουρκίας με τη λεζάντα «Χορεύουμε στα ιερά εδάφη της Πόλης».

Η ελληνική χορευτική ομάδα αποτελείτο από τρεις γυναίκες και τρεις άνδρες και συγκεντρώθηκαν μπροστά από την Αγιά Σοφιά όπου χόρεψαν χασάπικο, αν και για τους Τούρκους ο εν λόγω χορός αποκαλείται «συρτάκι».

Σε διάφορα Μέσα Ενημέρωσης, αλλά και κοινωνικά δίκτυα παρατηρείται έντονος εκνευρισμός, ενώ γίνεται λόγος και για «προβοκάτσια», η οποία «στοχεύει στις μουσουλμανικές ευαισθησίες της Τουρκίας».

Αγιά Σοφιά Κωνσταντινούπολη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 8 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 1η Δεκεμβρίου

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

“Τύμπανα πολέμου” στη Βενεζουέλα: Η επανεμφάνιση του Νικολάς Μαδούρο και η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Αττική: Εξαφανίστηκε ο 16χρονος Αχμέτ από τον Άγιο Παντελεήμονα – Η ανακοίνωση του “Χαμόγελου του Παιδιού”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Τσιάρας: Κατανοώ ότι είναι μια δύσκολη περίοδος για τους αγρότες – Εξομαλύνεται η διαδικασία των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Ρόδος: Το μήνυμα του πατέρα του 19χρονου Ραφαήλ στον επιλοχία που τραυματίστηκε στην έκρηξη

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Μιχάλης Ρέππας: Με τον αδελφό μου δεν έχουμε συχνές επαφές, ούτε καν τηλεφωνικές