Ελληνική χορευτική ομάδα χόρεψε χασάπικο μπροστά από την Αγιά Σοφιά και… εκνεύρισαν τους Τούρκους – Δείτε βίντεο

Χορευτική ομάδα από την Ελλάδα μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να χορέψει χασάπικο και το έπραξε μπροστά από την Αγιά Σοφιά, με αποτέλεσμα να προκληθεί… οργή στους γείτονες.

Οι αντιδράσεις, όπως αναφέρει το ethnos.gr, προκλήθηκαν μετά την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Τουρκίας με τη λεζάντα «Χορεύουμε στα ιερά εδάφη της Πόλης».

Η ελληνική χορευτική ομάδα αποτελείτο από τρεις γυναίκες και τρεις άνδρες και συγκεντρώθηκαν μπροστά από την Αγιά Σοφιά όπου χόρεψαν χασάπικο, αν και για τους Τούρκους ο εν λόγω χορός αποκαλείται «συρτάκι».

Σε διάφορα Μέσα Ενημέρωσης, αλλά και κοινωνικά δίκτυα παρατηρείται έντονος εκνευρισμός, ενώ γίνεται λόγος και για «προβοκάτσια», η οποία «στοχεύει στις μουσουλμανικές ευαισθησίες της Τουρκίας».