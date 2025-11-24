Ανησυχία για την Αγία Σοφία: Βαριά οχήματα εντός του ιστορικού μνημείου – Δείτε φωτογραφίες

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει φωτογραφίες που δείχνουν βαριά οχήματα να έχουν εισέλθει μέσα στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της αναστήλωσης του μνημείου, ενώ γεννούνται φόβοι για φθορές, κυρίως στο δάπεδο.

Οι φωτογραφίες από το εσωτερικό που ήρθαν στην δημοσιότητα, δείχνουν έναν βαρύ γερανό πάνω σε φορτηγό, ενώ στο δάπεδο διακρίνονται κάποια προστατευτικά πάνελ. Τα βαριά οχήματα διακρίνονται και στην είσοδο της Πύλης του Αυτοκράτορα, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για φθορές που μπορεί να προκαλέσουν.

Φωτογραφία: Türkiye Today

Ένας ειδικός μιλώντας στο Türkiye Today, αναφέρει πως το δάπεδο της Αγίας Σοφίας δεν είναι ενιαίο και πως από κάτω υπάρχουν ψηφιδωτά, πέτρινα σημεία και κενά. Οπότε τα πάνελ που τοποθετήθηκαν στο δάπεδο ίσως δεν προσφέρουν απόλυτη ασφάλεια. Λόγω των δονήσεων μπορεί με την πάροδο του χρόνου να υπάρξουν καταστροφές ή παραμόρφωση, εκτιμά.

Σύμφωνα με έναν άλλο εμπειρογνώμονα που μιλάει στο τουρκικό μέσο, ένας κίνδυνος είναι να παραμορφωθούν τα προστατευτικά πάνελ στα σημεία που υπάρχουν κενά στο δάπεδο. Από τις δονήσεις των έργων, επίσης αναφέρει πως μπορεί να επηρεαστεί ο θόλος αλλά και να προκληθούν μικρορωγμές.

Φωτογραφία: Türkiye Today

Μετά τη δημόσια συζήτηση που προκάλεσαν αυτές οι εικόνες, ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι ξεκαθάρισε πως οι εργασίες θα συνεχιστούν κανονικά τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του ιστορικού κτιρίου.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη και το υπουργείο αναφέρει σε ανακοίνωση πως πρόκειται για «αναγκαία έργα αποκατάστασης και αντισεισμικής προστασίας» και πως «ετοιμάστηκε ειδική πλατφόρμα για να μπουν τα φορτηγά χωρίς να γίνει καμία ζημιά στο μνημείο».