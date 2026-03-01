“Ανακουφισμένος” ο Μερτς για το “πιθανό τέλος” του καθεστώτος στο Ιράν – Τι είπε για τη στάση της Ευρώπης

Την «ανακούφισή» του για το πιθανό τέλος του «τρομοκρατικού» καθεστώτος στο Ιράν, εξέφρασε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ενώ μίλησε για τις δυνατότητες της Ευρώπης να παίξει ρόλο στην περιοχή.

Ο Μερτς τόνισε ότι η Γερμανία συμμερίζεται το ενδιαφέρον του Ισραήλ και των ΗΠΑ για τερματισμό της τρομοκρατίας της ιρανικής ηγεσίας, σημείωσε ωστόσο ότι δεν είναι σαφές εάν το σχέδιο για «πολιτική αλλαγή από το εσωτερικό μέσω στρατιωτικών επιθέσεων από το εξωτερικό» μπορεί να επιτύχει, ενώ έδωσε και τέσσερις βασικές προτεραιότητες για την επόμενη μέρα.

Ο Φρίντριχ Μερτς περιέγραψε ως «τρομοκρατικό» το ιρανικό καθεστώς και επισήμανε ότι συμμερίζεται την ανακούφιση πολλών Ιρανών για την ενδεχόμενη πτώση του.

Στηρίζει Ισραήλ και ΗΠΑ ο Μερτς αλλά βλέπει κινδύνους

Ο Γερμανός καγκελάριος παραδέχθηκε ωστόσο ότι «αυτό δεν είναι χωρίς κινδύνους». Δεν γνωρίζουμε ποια μορφή μπορεί να λάβει μια κλιμάκωση εκ μέρους του Ιράν εναντίον των γειτόνων του – «λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν την ανησυχία των εταίρων μας στην περιοχή και στην Ευρώπη», υπογράμμισε ο Γερμανός καγκελάριος, αναφερόμενος και σε μια «εσωτερική δυναμική» στο Ιράν, η οποία είναι δύσκολο να κατανοηθεί από το εξωτερικό.

«Η σύγκριση με το Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Λιβύη είναι μόνο εν μέρει έγκυρη, αλλά δείχνει πόσο πραγματικοί είναι οι κίνδυνοι μεσοπρόθεσμα. Εμείς στην Ευρώπη και στη Γερμανία θα πρέπει επίσης να υποστούμε τις συνέπειες. Η γερμανική κυβέρνηση εξάγει νηφάλια συμπεράσματα από αυτό για τις δικές της ενέργειες», δήλωσε ο Μερτς, χωρίς ωστόσο να επικρίνει τις ισραηλινές και τις αμερικανικές ενέργειες.

«Δεν κάνουμε κήρυγμα στους εταίρους μας», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι «η Ευρώπη, με καταδικαστικές αποφάσεις και κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, πέτυχε ελάχιστα – και επειδή δεν είναι πρόθυμη να επιβάλει εν ανάγκη και με στρατιωτική βία τα θεμελιώδη συμφέροντά της». Παρά τις αμφιβολίες μας, συνέχισε, «συμμεριζόμαστε πολλούς από τους στόχους τους (ενν. των ΗΠΑ και του Ισραήλ) χωρίς να μπορούμε να τους επιτύχουμε οι ίδιοι και ως γερμανική κυβέρνηση, θέλουμε να δράσουμε εκεί που μπορούμε πραγματικά να δράσουμε».

Μερτς: «Τρομοκρατία» της Τεχεράνης και εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία

Σε έναν παραλληλισμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο καγκελάριος επισήμανε ότι ο ρωσικός πόλεμος δεν είναι σε καμία περίπτωση κατώτερος από τις αδικίες του ιρανικού καθεστώτος.

«Η επίθεση της Μόσχας σε έναν ειρηνικό γείτονα είναι εξίσου αδικαιολόγητη με τον πόλεμο της τρομοκρατίας που διεξάγει η Τεχεράνη εναντίον του Ισραήλ εδώ και χρόνια», πρόσθεσε και επανέλαβε ότι το Βερολίνο εκτιμά τη διαμεσολαβητική προσπάθεια των ΗΠΑ και θα ήθελε ακόμη μεγαλύτερη πίεση και κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας προκειμένου το Κρεμλίνο να υποχρεωθεί σε συμβιβασμό μέσω διαπραγματεύσεων.

«Όσοι θέλουν ασφάλεια, ειρήνη και δικαιοσύνη στη Μέση Ανατολή πρέπει να τις θέλουν και στην Ευρώπη», είπε χαρακτηριστικά και επισήμανε ότι το Ιράν στηρίζει τη Ρωσία στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

Μερτς: Τι θα ήθελε η Γερμανία για το Ιράν

Αν και η επόμενη μέρα στο Ιράν είναι ακόμη άγνωστη, συνέχισε ο Φρίντριχ Μερτς, η Γερμανία σκοπεύει, από κοινού με τους εταίρους της, να αναπτύξει ατζέντα «για ένα καλύτερο μέλλον το οποίο αξίζουν οι γενναίοι άνθρωποι του Ιράν», η οποία θα βασίζεται σε τέσσερα σημεία:

Θέλουμε να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας νέας τάξης ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, στην οποία όλοι οι γείτονες θα αναγνωρίζουν ρητά το δικαίωμα ύπαρξης και ασφάλειας του Ισραήλ.

Θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια συμβατική συμφωνία που θα υποχρεώνει το Ιράν να τερματίσει οριστικά το στρατιωτικό πυρηνικό του πρόγραμμα και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του.

Θέλουμε να συμβάλουμε στη μελλοντική σταθεροποίηση και οικονομική ανάκαμψη του Ιράν. Η Ευρώπη θα είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας σε αυτήν την επιτυχία.

Θέλουμε να υποστηρίξουμε τον ιρανικό λαό στην ελεύθερη απόφαση για τη μοίρα του και στη συμβολή σε μια σταθερή και ειρηνική τάξη στην περιοχή.

Ο καγκελάριος Μερτς διαβεβαίωσε ακόμη ότι οι γερμανικές αρχές κάνουν το παν προκειμένου να εγγυηθούν τη δημόσια ασφάλεια στη Γερμανία «και αυτό αφορά κυρίως τα σημεία εβραϊκών, ισραηλινών και αμερικανικών συμφερόντων» και τόνισε ότι «δεν θα ανεχτούμε αντισημιτικές ή αντιαμερικανικές επιθέσεις σε γερμανικό έδαφος».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ