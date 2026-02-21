Επιτροπή δημοψηφίσματος για ΔΕΘ: Η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται έως τέλος Φεβρουαρίου

Η Οργανωτική Επιτροπή του δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ ανακοίνωσε ότι έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 23.000 μοναδικές και έγκυρες υπογραφές δημοτών και δημοτισσών Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση το εγχείρημα ξεκίνησε στις 7 Απριλίου 2025 και αποσκοπεί στη διεξαγωγή του πρώτου δημοτικού δημοψηφίσματος στην πόλη σχετικά με τη ΔΕΘ και τη χρήση του χώρου γύρω από αυτήν. Παρά το γεγονός ότι έχει ήδη συμπληρωθεί το απαιτούμενο 10% των εγγεγραμμένων εκλογέων, η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται έως το τέλος του μήνα, προκειμένου να ενισχυθεί το αίτημα πριν την κατάθεσή του στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως “σύμφωνα με τον νόμο, μετά την κατάθεση των υπογραφών η διοίκηση του Δήμου έχει έναν μήνα για να ελέγξει τη νομιμότητα του αιτήματος και την εγκυρότητα των υπογραφών και να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την προκήρυξη του δημοψηφίσματος. Το ερώτημα πρέπει να είναι σαφές, μη μεροληπτικό, να μην αφορά απαγορευμένα θέματα και να μπορεί να απαντηθεί με «ναι» ή «όχι». Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις, το δημοψήφισμα προβλέπεται να διεξαχθεί περίπου δύο μήνες μετά την κατάθεση, με ευρύ δημόσιο διάλογο που οργανώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο”.

Επιπλέον τονίζεται πως “Για να θεωρηθεί έγκυρο το αποτέλεσμα, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον του 40% των εκλογέων. Το δημοψήφισμα θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, καθώς αφορά ζητήματα που δεν εμπίπτουν αποκλειστικά στις αρμοδιότητες του Δήμου. Το θέμα της ΔΕΘ και του γύρω χώρου απασχολεί την πόλη εδώ και περισσότερα από 12 χρόνια, από τότε που εγκαταλείφθηκε το προηγούμενο σχέδιο για τη ΔΕΘ στη Σίνδο και το μητροπολιτικό πάρκο στο κέντρο”.