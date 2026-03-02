Αγγελούδης: Διάλογος για τη ΔΕΘ μακριά από λογικές διχασμού

Τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει, με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τις δημοκρατικές ευαισθησίες των πολιτών, στη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος για το μέλλον της ΔΕΘ, εφόσον συντρέξουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, επανέλαβε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία των πολιτών και την κατάθεση του σχετικού αιτήματος, ο κ. Αγγελούδης υπογράμμισε ότι ανοίγει ένας κρίσιμος δημόσιος διάλογος όχι μόνο για την επόμενη ημέρα της ΔΕΘ, αλλά κυρίως για το αύριο της Θεσσαλονίκης, με στόχο αποφάσεις που θα διασφαλίζουν την αναπτυξιακή προοπτική της πόλης και την ουσιαστική ενίσχυση του πράσινου.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η διοίκηση του Δήμου είχε ενεργή συμμετοχή στην πολύμηνη κινητοποίηση γύρω από το ζήτημα της ΔΕΘ, τονίζοντας πως πέτυχε να αλλάξει ο αρχικός σχεδιασμός και να γίνει αποδεκτό το αίτημα για τη δημιουργία μεγάλου Μητροπολιτικού Πάρκου στην καρδιά της πόλης. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι στο παρόν στάδιο το βάρος δίνεται στη θεσμική πορεία του εγχειρήματος και όχι στην ουσία της αντιπαράθεσης, επαναβεβαιώνοντας ότι η Δημοτική Αρχή θα εφαρμόσει με συνέπεια όσα προβλέπει ο νόμος.

Ο κ. Αγγελούδης στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να διεξαχθεί ένας ανοιχτός και τεκμηριωμένος διάλογος, μακριά από λογικές διχασμού, σημειώνοντας ότι «ήρθε η ώρα, οι πολίτες να ενημερωθούν με τον πιο αυθεντικό τρόπο, το δημόσιο διάλογο» για όλες τις παραμέτρους που αφορούν τη ΔΕΘ και την πορεία της πόλης. Όπως τόνισε, ζητούμενο είναι να ληφθούν οριστικές αποφάσεις, με σαφές σχέδιο, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και όρους που θα εξασφαλίζουν τόσο τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του θεσμού όσο και την ανάγκη της Θεσσαλονίκης για περισσότερο πράσινο.

Στο ίδιο πλαίσιο, έστειλε μήνυμα ενότητας, επισημαίνοντας ότι στόχος της διοίκησης είναι η πόλη να βγει από αυτή τη διαδικασία «ενωμένη και όχι διχασμένη». «Θέλουμε ένα δημιουργικό, με επιχειρήματα, διάλογο που θα προσθέσει στην πόλη, δεν θα της ανοίξει νέα μέτωπα εσωστρέφειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρότεινε, τέλος, να προχωρήσει άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες ο προβλεπόμενος έλεγχος των υπογραφών για το δημοψήφισμα και να συγκροτηθεί, υπό τον συντονισμό του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, επιτροπή με τη συμμετοχή των επικεφαλής των παρατάξεων για τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης του Δημάρχου Θεσσαλονίκης στο Δημοτικό Συμβούλιο:

Κυρίες και κύριοι,

Σήμερα κατατέθηκαν και παρελήφθηκαν τα αιτήματα των πολιτών που αφορούν στο μείζον ζήτημα της ΔΕΘ και στο μέλλον της.

Χαιρετίζω την ευαισθησία, την αγωνία και τον αγώνα χιλιάδων πολιτών που εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να διενεργηθεί Δημοψήφισμα, ώστε να ανοίξει για άλλη μια φορά ένας διάλογος για την επόμενη ημέρα της ΔΕΘ, μια δημόσια συζήτηση που στην ουσία αφορά στο αύριο της πόλης μας.

Σε αυτή την κινητοποίηση διαρκείας η Δημοτική Αρχή συμμετείχε ενεργά, προκειμένου να καταφέρει κάτι που ουδείς μέχρι τώρα δεν είχε πετύχει, δηλαδή να αλλάξει το Φαραωνικό σχέδιο real estate και να γίνει αποδεκτό το αίτημά του για τη δημιουργία ενός μεγάλου Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμμάτων στην καρδιά της πόλης.

Μέσω των πολιτών και του δημοψηφίσματος ζητείται, γιατί αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα, να υπάρξει μεταφορά του κυρίως εκθεσιακού χώρου στη Σίνδο. Σε ένα οικόπεδο του ΔΙΠΑΕ, όπου ο Πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, έχει ξεκαθαρίσει πως έχει ήδη αποφασιστεί η δημιουργία φοιτητικών εστιών που θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση φοιτητών και των φοιτητριών.

Σήμερα όμως δε θα μιλήσουμε για την ουσία.

Άλλωστε η θέση της δημοτικής Αρχής είναι απόλυτα σαφής και συγκεκριμένη. Θα τοποθετηθώ συνοπτικά για τη διαδικασία του Δημοψηφίσματος. Είχα ερωτηθεί πριν ένα χρόνο, για το ποια είναι η θέση μου σχετικά με την πραγματοποίηση ενός δημοψηφίσματος στην περίπτωση που το 10% του εκλογικού σώματος ζητήσει να γίνει αυτό.

Είχα τότε απαντήσει: Η Δημοτική Αρχή κι ο ίδιος προσωπικά είμαι εδώ για να εφαρμόσω με απόλυτη συνέπεια, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα, με σεβασμό στις δημοκρατικές ευαισθησίες των πολιτών, τη διενέργεια του δημοψηφίσματος, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζω την κίνηση των πολιτών και επαναλαμβάνω τη θέση μας, ότι εφόσον μετά τον έλεγχο των αιτήσεων ως εκ των άρθρου 134 του Νόμου 4555/2018 προβλέπεται και εφόσον συντρέχουν όλα όσα προβλέπονται για την εγκυρότητα αυτών, δεσμεύομαι για τη διενέργεια, για πρώτη φορά στη χώρα, τοπικού δημοψηφίσματος.

Την επομένη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, ανοίγει εκ νέου ένας διάλογος τον οποίο καλωσορίζω προσωπικά. Είναι ένας διάλογος, θα το επαναλάβω, όχι μόνο για το μέλλον της ΔΕΘ, αλλά κυρίως για το αύριο της Θεσσαλονίκης. Και εκεί θα κληθούμε όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.

Ήρθε η ώρα, οι πολίτες να ενημερωθούν με τον πιο αυθεντικό τρόπο, το δημόσιο διάλογο, για τις χρόνιες ευθύνες του πολιτικού προσωπικού που κρατούν την πόλη καθηλωμένη, κάθε φορά που πάει να γίνει ένα βήμα ανάπτυξης. Θα ξαναγνωριστούμε όλοι με ονοματεπώνυμο, προσφορά και διαδρομή. Ποιοι είναι εκείνοι που τροφοδότησαν μια μακρά περίοδο ματαιωμένων σχεδίων και ανεκπλήρωτων υποσχέσεων οδηγώντας νομοτελειακά στη συρρίκνωση της ΔΕΘ, και ποιοι είμαστε εμείς, που στα δύο μόλις χρόνια παρουσίας μας στα πράγματα της πόλης συμβάλαμε ώστε να γίνει αποδεκτό το αίτημα των πολιτών για Μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης χωρίς ο Δήμος, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες, να απωλέσουν έναν από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς βραχίονες της πόλης.

Η καινούργια σελίδα στο μεγάλο βιβλίο της πολυδιάστατης προσφοράς της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης πρέπει να γραφτεί σήμερα, με ένα συγκεκριμένο σχέδιο που θα παρουσιαστεί σήμερα στην κοινωνία της πόλης, με σαφή χρονοδιαγράμματα, με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν τόσο τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του Θεσμού, όσο και την αδήριτη ανάγκη της πόλης για τη γενναία αύξηση του πράσινου αποτυπώματος.

Κάθε νέα καθυστέρηση, κάθε νέα αναβολή στην επανεκκίνηση της ΔΕΘ στοιχίζει ακριβά στην αναπτυξιακή προοπτική μιας πόλης που έχει ήδη πληγωθεί από χρόνια καθυστερήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζω την πρωτοβουλία των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ όλες και όλους εκείνους που δίνουν την αφορμή να ληφθούν οριστικές αποφάσεις που θα συμπεριλαμβάνουν τους πάντες χωρίς να διαιρούν την πόλη.

Θα συμβάλω στην προώθηση αυτού του διαλόγου και δηλώνω την πρόθεση, με την απόλυτη μετροπάθεια που πρέπει να έχει ένας Δήμαρχος που ενώνει, ότι θα προσπαθήσω η πόλη μέσα από αυτή τη διαδικασία να βγει ενωμένη και όχι διχασμένη. Αυτοί οι οποίοι θα επενδύσουν στη διχόνοια για τους δικούς τους μικροπολιτικούς λόγους και συμφέροντα θα με βρούνε τόσο εμένα όσο και τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας, απέναντί τους. Θέλουμε ένα δημιουργικό, με επιχειρήματα, διάλογο που θα προσθέσει στην πόλη, δεν θα της ανοίξει νέα μέτωπα εσωστρέφειας.

Για το λόγο αυτό και για να μην υπάρξει καμία ουσιαστική ή προσχηματική αντιμετώπιση της διαδικασίας, προτείνω η Υπηρεσία με τις προβλεπόμενες εκ του Νόμου διατάξεις και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης να προχωρήσει στον έλεγχο των αιτήσεων που κατατέθηκαν και να δημιουργηθεί υπό τον συντονισμό του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Επιτροπή αποτελούμενη από τους επικεφαλής των παρατάξεων, που θα ενημερώνεται για οποιαδήποτε θέματα ή προβλήματα προκύψουν.

Είμαστε εδώ όλοι μας, θέλω να πιστεύω, ενωμένοι, για να εγγυηθούμε τη διενέργεια του δημοψηφίσματος, εφόσον συντρέχουν, θα το επαναλάβω, οι νόμιμες προϋποθέσεις, με διαφάνεια, ενότητα και αξιοπιστία.