Το Thessaloniki Tuning Show έρχεται τον Απρίλιο στη ΔΕΘ

Το Auto Motor World – Thessaloniki Tuning Show επιστρέφει δυναμικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) στα μέσα του Απριλίου και αναμένεται να ανεβάσει την αδρεναλίνη στα ύψη.

Το Auto Motor World – Thessaloniki Tuning Show θα πραγματοποιηθεί στις 17, 18 και 19 Απριλίου σε τέσσερα (4) μεγάλα περίπτερα της ΔΕΘ, συνολικής επιφάνειας 15.000 τ.μ. και αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες.

Για τρεις ημέρες, καρδιά της αυτοκίνησης θα χτυπάει ξανά στη Θεσσαλονίκη! Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε έναν εντυπωσιακό χώρο γεμάτο supercars, μοναδικές βελτιώσεις, δυναμικές παρουσιάσεις και εκρηκτικά shows που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη!

Το τριήμερο περιλαμβάνει:

Εντυπωσιακά εκθέματα και βελτιωμένα οχήματα που κλέβουν την παράσταση

Live επιδείξεις και δράσεις που δεν πρέπει να χάσει κανείς

Εταιρείες και επαγγελματίες από τον χώρο του αυτοκινήτου, των ανταλλακτικών και του εξοπλισμού

Μια μοναδική εμπειρία για κάθε φίλο της αυτοκίνησης – από τον πιο μικρό έως τον πιο μεγάλο

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει από το more.com.