Θεσσαλονίκη: Σε κλίμα συγκίνησης η απονομή του τίτλου επίτιμου δημότη στον Ν. Χριστοδουλίδη – “Ισχυρή σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου”

Η επίσκεψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης αποτέλεσε ένα γεγονός υψηλού συμβολισμού και συγκίνησης, με αποκορύφωμα την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη της πόλης από τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, υπουργών, βουλευτών αλλά και παρουσία του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με την Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν δύο βίντεο: το συγκινητικό ντοκιμαντέρ «Η επιστροφή που δεν έγινε», καθώς και ένα αφιέρωμα στη διαδρομή και το έργο του Κύπριου Προέδρου.

Ξεχωριστή νότα έδωσαν οι μελωδίες που απέδωσαν μαθητές από το Μουσικό Σχολείο Πάφου, προσδίδοντας καλλιτεχνικό και συναισθηματικό βάθος στην εκδήλωση.

Στον χαιρετισμό του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπογράμμισε τη σημασία της τιμητικής διάκρισης, τονίζοντας: «Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζω σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σε μια ξεχωριστή στιγμή για την πόλη μας. Η απονομή του τίτλου του επίτιμου δημότη δεν αποτελεί απλώς μια τυπική τιμητική διάκριση. Είναι μια πράξη υψηλού συμβολισμού το μήνυμα της αδιάσπαστης ενότητας του Ελληνισμού».

Ο κ. Αγγελούδης αναφέρθηκε, επίσης, στους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ Μακεδονίας και Κύπρου, επισημαίνοντας ότι «η Θεσσαλονίκη δεν ξεχνά» και επαναβεβαιώνοντας τη σταθερή στήριξη και την αδελφική σχέση των δύο πλευρών.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη για την τιμή που του αποδόθηκε, δηλώνοντας: «Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την ξεχωριστή τιμή».

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου, σημειώνοντας ότι “τα τελευταία χρόνια βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο που έχουν υπάρξει ποτέ, μέσα από μια ειλικρινή και πολυεπίπεδη συνεργασία σε τομείς όπως η οικονομία, η παιδεία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός”.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στις πρόσφατες εξελίξεις στα εθνικά ζητήματα, επισημαίνοντας την άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας στο αίτημα για ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Κύπρου. Όπως ανέφερε, “η αποστολή μαχητικών αεροσκαφών και φρεγατών αποτέλεσε μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό, που άγγιξε βαθιά τον κυπριακό ελληνισμό και απάντησε σε διαχρονικά ερωτήματα και ανησυχίες”.

Η τελετή ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα συγκίνησης και ενότητας, επιβεβαιώνοντας τους ιστορικούς, πολιτιστικούς και εθνικούς δεσμούς που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με την Κύπρο, αλλά και τη βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μέλλον.