Στις εργασίες ανάπλασης του άξονα της Αγίας Σοφίας ο Αγγελούδης: “Έργο ουσίας για το κέντρο της Θεσσαλονίκης” – Δείτε φωτο

Αυτοψία στις εργασίες ανάπλασης στον άξονα της Αγίας Σοφίας έκανε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του δημάρχου:

Άξονας Αγίας Σοφίας: ένας δημόσιος χώρος που αλλάζει

Η ανάπλαση του άξονα της Αγίας Σοφίας είναι ένα έργο ουσίας για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο εξελίσσεται κανονικά και υλοποιεί μια ξεκάθαρη επιλογή για έναν δημόσιο χώρο πιο λειτουργικό, πιο προσβάσιμο και πιο ανθρώπινο.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που βελτιώνει τη λειτουργικότητα του δρόμου, οργανώνει καλύτερα τις χρήσεις του χώρου, δίνει προτεραιότητα στον πεζό και εξασφαλίζει ασφαλή και άνετη μετακίνηση για όλους. Παράλληλα, αναβαθμίζονται οι υποδομές και δημιουργείται ένας νέος δημόσιος χώρος, μια νέα πλατεία, μπροστά από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, κατόπιν συμφωνίας με την Εκκλησία, που θα λειτουργεί ως σημείο συνάντησης και ανάσας στο κέντρο της πόλης.

Παρακολουθούμε καθημερινά την εξέλιξη του έργου και παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται, ώστε να περιορίζεται η όχληση και να διασφαλίζεται η ποιότητα και το τελικό αποτέλεσμα.

Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και σεβασμό στον δημόσιο χώρο.