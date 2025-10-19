Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ημέρας του Μακεδονικού Αγώνα η Αθηνά Αηδονά – “Να τιμήσουμε το παράδειγμα όσων θυσιάστηκαν”

Στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τον εορτασμό της Ημέρας του Μακεδονικού Αγώνα, στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε σήμερα η Περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά.

Συνοδευόμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και τον Περιφερειακό Σύμβουλο Λευτέρη Κυρίζογλου, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας παρακολούθησε τη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Αχειροποιήτου και πραγματοποίησε την κεντρική ομιλία. Στη συνέχεια παρέστη στο τρισάγιο και κατέθεσε στεφάνι στην πλατεία Μακεδονομάχων.

“Τιμούμε σήμερα, όλοι μαζί ενωμένοι, την Ημέρα του Μακεδονικού Αγώνα. Ενός αγώνα, που σφράγισε την πορεία του Ελληνισμού και μας κληροδότησε μια πατρίδα ισχυρή, κυρίαρχη, ελεύθερη και ανεξάρτητη. Μια πατρίδα που έχουμε χρέος να την πάμε όλοι μαζί μπροστά, χωρίς να ξεχνάμε το παρελθόν, τιμώντας το παράδειγμα όσων θυσιάστηκαν, για να μπορούμε σήμερα όλοι εμείς να ζούμε σε μια σύγχρονη κοινωνία και σε μια χώρα που αναπτύσσεται και για να μπορούν κυρίως οι νεότερες γενιές να ονειρεύονται μια ακόμα καλύτερη Ελλάδα, μια πιο ισχυρή Μακεδονία, μια πιο δυναμική Θεσσαλονίκη”, ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Αηδονά.

Στην κεντρική ομιλία της η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας επεσήμανε ότι η Ημέρα του Μακεδονικού Αγώνα είναι “ένα προσκύνημα, μέσα από το οποίο αφενός τιμούμε τους ήρωες που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία και την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας, αφετέρου αναλογιζόμαστε το χρέος που έχουμε επωμιστεί όλοι οι σύγχρονοι Μακεδόνες απέναντι στη δική τους θυσία και στην κληρονομιά που μας άφησαν”.

Όπως σημείωσε η κ. Αηδονά, “η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κάθε χρόνο τιμά με κάθε επισημότητα τον Μακεδονικό Αγώνα, πιστή στην ευθύνη της, που είναι να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη και να διατρανώσει την πεποίθηση ότι η Ιστορία μάς ενώνει, μάς διδάσκει και μάς καθοδηγεί”.