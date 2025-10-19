MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ημέρας του Μακεδονικού Αγώνα η Αθηνά Αηδονά – “Να τιμήσουμε το παράδειγμα όσων θυσιάστηκαν”

|
THESTIVAL TEAM

Στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τον εορτασμό της Ημέρας του Μακεδονικού Αγώνα, στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε σήμερα η Περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά.

Συνοδευόμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και τον Περιφερειακό Σύμβουλο Λευτέρη Κυρίζογλου, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας παρακολούθησε τη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Αχειροποιήτου και πραγματοποίησε την κεντρική ομιλία. Στη συνέχεια παρέστη στο τρισάγιο και κατέθεσε στεφάνι στην πλατεία Μακεδονομάχων.

“Τιμούμε σήμερα, όλοι μαζί ενωμένοι, την Ημέρα του Μακεδονικού Αγώνα. Ενός αγώνα, που σφράγισε την πορεία του Ελληνισμού και μας κληροδότησε μια πατρίδα ισχυρή, κυρίαρχη, ελεύθερη και ανεξάρτητη. Μια πατρίδα που έχουμε χρέος να την πάμε όλοι μαζί μπροστά, χωρίς να ξεχνάμε το παρελθόν, τιμώντας το παράδειγμα όσων θυσιάστηκαν, για να μπορούμε σήμερα όλοι εμείς να ζούμε σε μια σύγχρονη κοινωνία και σε μια χώρα που αναπτύσσεται και για να μπορούν κυρίως οι νεότερες γενιές να ονειρεύονται μια ακόμα καλύτερη Ελλάδα, μια πιο ισχυρή Μακεδονία, μια πιο δυναμική Θεσσαλονίκη”, ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Αηδονά.

Στην κεντρική ομιλία της η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας επεσήμανε ότι η Ημέρα του Μακεδονικού Αγώνα είναι “ένα προσκύνημα, μέσα από το οποίο αφενός τιμούμε τους ήρωες που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία και την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας, αφετέρου αναλογιζόμαστε το χρέος που έχουμε επωμιστεί όλοι οι σύγχρονοι Μακεδόνες απέναντι στη δική τους θυσία και στην κληρονομιά που μας άφησαν”.

Όπως σημείωσε η κ. Αηδονά, “η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κάθε χρόνο τιμά με κάθε επισημότητα τον Μακεδονικό Αγώνα, πιστή στην ευθύνη της, που είναι να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη και να διατρανώσει την πεποίθηση ότι η Ιστορία μάς ενώνει, μάς διδάσκει και μάς καθοδηγεί”.

Μακεδονικός αγώνας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Με 373 νέες μονάδες αίματος ενισχύθηκε η Τράπεζα Αίματος του δήμου Νεάπολης-Συκεών στην τελευταία Αιμοδοσία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Το ΤΕΚΑ προκηρύσσει πέντε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Το δρομολόγιο και η συχνότητα της νέας γραμμής Μ1 του ΟΑΣΘ λόγω της διακοπής λειτουργίας του μετρό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: “Τι ήταν αυτό το οποίο πυροδότησε στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ το θέμα αλλαγής της διαθήκης”

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 23 ώρες πριν

Η Πειραιώς χρυσός χορηγός στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 2025 που διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Γυναικών Επιχειρηματιών Ελλάδος

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ο Χαμενεΐ απαντά στον Τραμπ για τα περί καταστροφής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν: Συνέχισε να ονειρεύεσαι