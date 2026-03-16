Ο Δ. Πυλαίας – Χορτιάτη τιμά την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου με εκδηλώσεις και μαθητικές παρελάσεις σε όλες τις Κοινότητες

Με αισθήματα εθνικής ανάτασης και τις πρέπουσες τιμές, ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γιορτάζει τη μεγάλη επέτειο της 25ης Μαρτίου. Κορυφαίες στιγμές των εορτασμών αποτελούν οι παραδοσιακές μαθητικές παρελάσεις, οι πανηγυρικές ομιλίες και οι αποδόσεις τιμών στους ήρωες που σήκωσαν το ανάστημα τους απέναντι στον Οθωμανικό ζυγό, χαρίζοντας μας το υπέρτατο αγαθό της Ελευθερίας.

«Η 25η Μαρτίου δεν αποτελεί απλώς έναν ιστορικό σταθμό, αλλά την εθνική πυξίδα του Έθνους μας. Στις σύγχρονες προκλήσεις των καιρών, το μήνυμα των αγωνιστών του 1821 παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ. Η ενότητα και η ομοψυχία είναι οι δυνάμεις που μας επιτρέπουν να στεκόμαστε όρθιοι. Τιμούμε τους Ηρωικούς προγόνους μας και καμαρώνουμε τη νέα γενιά του τόπου μας, που κρατά ψηλά τη σημαία των αξιών μας. Και φέτος προτρέπω όλους τους συνδημότες μας, με αφορμή την Εθνική μας Επέτειο, να “ντύσουμε” απ’άκρη σε άκρη τον Δήμο μας στα γαλανόλευκα. Ας υψώσουμε τη σημαία μας σε κάθε σπίτι, σε κάθε μπαλκόνι, στέλνοντας από κάθε γωνιά του τόπου μας ένα ηχηρό μήνυμα εθνικής ενότητας και βαθιάς υπερηφάνειας για την πατρίδα μας», υπογραμμίζει στο μήνυμά του ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του εορτασμού, η αυλαία των εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου ανοίγει την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 20:30 στην Κοινοτική Αίθουσα Ασβεστοχωρίου με την εκδήλωση που διοργανώνει η αντιδημαρχία Διεθνών Σχέσεων, Τεχνών και Αθλητικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τα τμήματα Παραδοσιακού Χορού του Δήμου, τον Μουσικοχορευτικό Λαογραφικό Σύλλογο Ασβεστοχώριου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Ασβεστοχωρίου, την Χορωδία Ενορίας Αγίου Γεωργίου Ασβεστοχωρίου και τα Μουσικά Εργαστήρια Ασβεστοχωρίου και Χορτιάτη. Εκ παράλληλου, ανήμερα της Εθνικής μας Επετείου, οι πανηγυρικές εκδηλώσεις εκκινούν στις 10.00 π.μ. με επίσημη Δοξολογία στους κατά τόπους Ιερούς Ναούς στις δημοτικές Κοινότητες Ασβεστοχωρίου, Χορτιάτη, Φιλύρου και Εξοχής, στις 10.10 στο Πανόραμα και στις 10.30 στην Πυλαία.

Θα ακολουθήσουν επιμνημόσυνες δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων στα τοπικά μνημεία των Ηρώων, ενώ οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τις μαθητικές παρελάσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 10.45 στο Πανόραμα, στις 11.00 στις Δημοτικές Κοινότητες Ασβεστοχωρίου, Χορτιάτη, Φιλύρου και Εξοχής, ενώ στην Πυλαία η εκκίνηση της μαθητικής παρέλασης θα δοθεί στις 11.45.