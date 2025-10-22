MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κυρίζογλου: Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε η φωνή μιας Ελλάδας που αναζητούσε τον εαυτό της, που πονούσε, που ονειρευόταν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Με βαθιά συγκίνηση και θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα έναν άνθρωπο που με το έργο του σφράγισε τη σύγχρονη πολιτιστική πορεία της χώρας μας», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Λάζαρος Κυρίζογλου.

Ο κ. Κυρίζογλου σημειώνει ότι ο εκλιπών «υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από ένας σπουδαίος τραγουδοποιός: Υπήρξε η φωνή μιας Ελλάδας που αναζητούσε τον εαυτό της, που πονούσε, που ονειρευόταν και που, μέσα από τη μουσική του, έβρισκε ελπίδα και προσανατολισμό».

Αναφέρει ότι η ΚΕΔΕ αποτίει φόρο τιμής «σε έναν δημιουργό που αγάπησε τον τόπο του, που τίμησε την ιστορία και τη γλώσσα μας, και που στάθηκε πάντα κοντά στους ανθρώπους, με σεμνότητα και ευαισθησία» και εκφράζει εκ μέρους των δημάρχων της χώρας ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

«Η παρακαταθήκη του Διονύση Σαββόπουλου θα παραμείνει ζωντανή, φωτίζοντας τις γενιές που έρχονται με την αλήθεια, την ευαισθησία και την ελευθερία που χαρακτήριζαν το έργο του», καταλήγει ο κ. Κυρίζογλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διονύσης Σαββόπουλος Λάζαρος Κυρίζογλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Πορτογαλία: Παραιτήθηκε το ΔΣ αστικών συγκοινωνιών της Λισαβόνας μετά τις αποκαλύψεις για τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 108 “καμπάνες” σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος σε μία εβδομάδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Αντώνης Σαμαράς: Ο Διονύσης Σαββόπουλος “έφυγε”, όμως μας άφησε το έργο του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού στον Πολύγυρο – Θύματα 70χρονη και 75χρονος

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Νόβακ Τζόκοβιτς: Έσβησαν με μαύρη μπογιά γκράφιτι του Σέρβου τενίστα στο Βελιγράδι – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου για Παναγιώτη Κουτσουμπή: “Μου είπε ότι πρέπει να προσέχω λίγο, μου καθάρισε αγγούρι και αβοκάντο”