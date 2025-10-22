Κυρίζογλου: Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε η φωνή μιας Ελλάδας που αναζητούσε τον εαυτό της, που πονούσε, που ονειρευόταν

«Με βαθιά συγκίνηση και θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα έναν άνθρωπο που με το έργο του σφράγισε τη σύγχρονη πολιτιστική πορεία της χώρας μας», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Λάζαρος Κυρίζογλου.

Ο κ. Κυρίζογλου σημειώνει ότι ο εκλιπών «υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από ένας σπουδαίος τραγουδοποιός: Υπήρξε η φωνή μιας Ελλάδας που αναζητούσε τον εαυτό της, που πονούσε, που ονειρευόταν και που, μέσα από τη μουσική του, έβρισκε ελπίδα και προσανατολισμό».

Αναφέρει ότι η ΚΕΔΕ αποτίει φόρο τιμής «σε έναν δημιουργό που αγάπησε τον τόπο του, που τίμησε την ιστορία και τη γλώσσα μας, και που στάθηκε πάντα κοντά στους ανθρώπους, με σεμνότητα και ευαισθησία» και εκφράζει εκ μέρους των δημάρχων της χώρας ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

«Η παρακαταθήκη του Διονύση Σαββόπουλου θα παραμείνει ζωντανή, φωτίζοντας τις γενιές που έρχονται με την αλήθεια, την ευαισθησία και την ελευθερία που χαρακτήριζαν το έργο του», καταλήγει ο κ. Κυρίζογλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ