Κεντρική Μακεδονία: Ολοκληρώθηκε ο εμβολιασμός των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας

Ολοκληρώθηκε την 1η Νοεμβρίου η εμβολιαστική εκστρατεία για τον εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας, ενώ ξεκινάει το πρόγραμμα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών, που θα γίνει μέσω της εργαστηριακής εξέτασης δειγμάτων αλεπούδων και θα διαρκέσει δύο μήνες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στόχος του προγράμματος είναι η αποτροπή επανεμφάνισης κρουσμάτων και η παραμονή της Ελλάδας σε καθεστώς απαλλαγμένου λύσσας.

Το πρόγραμμα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα ξεκινήσει στις 24 Νοεμβρίου 2025, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, στις 26 Νοεμβρίου 2025, στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς και στις 28 Νοεμβρίου στις Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας και Ημαθίας.

Για την αποτελεσματική αξιολόγηση του προγράμματος εμβολιασμών παρακαλούνται οι αρμόδιοι για τη συλλογή φορείς (συνεργεία δίωξης και κυνηγοί) να προσκομίζουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες δείγματα ενήλικων αλεπούδων.