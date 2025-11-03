Εξι χιλιάδες γέφυρες σε όλη την Ελλάδα – Στην καταγραφή των γεφυρών που βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία προχωράει η Περιφέρεια

Στην καταγραφή των γεφυρών που βρίσκονται στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας προχωράει η Περιφέρεια, προκειμένου να διαπιστωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και η ποιότητα των υλικών κατασκευής τους και να εντοπιστούν οι σχετικές μελέτες ώστε να ενταχθούν στη συνέχεια στο εθνικό μητρώο γεφυρών, που συστάθηκε σε εφαρμογή απόφασης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το 2023.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Πάρι Μπίλλια, «ήδη, η Περιφέρεια έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ξεκινήσουν οι μελέτες, που θα αναδείξουν τα προβλήματα, τα οποία υπάρχουν στις γέφυρες της αρμοδιότητάς της». Το κόστος ανέρχεται σε 1.600.000 ευρώ ενώ το επόμενο στάδιο είναι η διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, ξεκινώντας από έξι γέφυρες, για τη διαπίστωση των φθορών, της ποιότητας των υλικών και τον υπολογισμό του κόστους τυχόν επιπρόσθετων ενεργειών, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο κ. Μπίλλιας μίλησε για το θέμα αυτό στην πρόσφατη ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας για τη λογοδοσία της περιφερειακής αρχής, κατά την οποία τη σχετική εισήγηση έκανε ο περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Μακεδονίας» Γιώργος Χαβατζάς.

Ο κ. Χαβατζάς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώνονται ανά διαστήματα, στη χώρα υπάρχουν περίπου 6.000 γέφυρες, 3.000 από αυτές έχουν μήκος άνω των 6 μέτρων και βρίσκονται σε αυτοκινητόδρομους και περισσότερες από 3.000 βρίσκονται στο παλιό εθνικό και επαρχιακό δίκτυο. Οι περισσότερες κατασκευάστηκαν τις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχουν και χρησιμοποιούνται γέφυρες που κατασκευάστηκαν τις δεκαετίες του ‘50 και του ‘60, με βάση φτωχότερες προβλέψεις αντισεισμικής θωράκισης σε σχέση με τις σημερινή διαθέσιμη τεχνογνωσία και τους πιο σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς. Επίσης, λόγω της ηλικίας και της πολύχρονης χρήσης τους παρουσιάζουν εκτός από σεισμικές βλάβες, φθορές και βλάβες λόγω αυξημένων φορτίων λειτουργίας. Επιπλέον, σημαντικός αριθμός αυτών, περίπου χίλιες, εκτιμάται ότι έχουν ξεπεράσει την θεωρητική διάρκεια ζωής τους».

Οπτικοί έλεγχοι ανά δεκαπενθήμερο σε όλο το οδικό δίκτυο

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «το μεγάλο πρόβλημα των γεφυρών δεν είναι τόσο η αντισεισμική τους θωράκιση όσο κυρίως η καταπόνηση από το χρόνο και το διαρκές περιβαλλοντικό αποτύπωμα που υπάρχει στις γέφυρες μέσα από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή». Σε ό,τι αφορά την Κεντρική Μακεδονία, υπογράμμισε ότι διενεργείται οπτικός έλεγχος ανά 15νθήμερο από τους αρμόδιους μηχανικούς σε όλο το οδικό δίκτυο που είναι στην ευθύνη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καταγράφονται τα προβλήματα, συντάσσονται τεχνικές εκθέσεις και υπολογίζεται το κόστος των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν.

«Ο μακροσκοπικός έλεγχος είναι το πρώτο επίπεδο ελέγχου που γίνεται. Εκεί εντοπίζεται, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε κάποια γέφυρα και ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει. Αν υπάρξει προφανώς θα απευθυνθούμε στους κατάλληλους επιστήμονες για να δούμε πώς μπορεί να επιλυθεί» συμπλήρωσε. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι οι εταιρείες που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων είναι υποχρεωμένες να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να καταγράφουν τα προβλήματα και στη συνέχεια να απευθύνονται στην πολιτεία για να ζητήσουν επιπλέον χρήματα σε περίπτωση που χρειαστούν συντηρήσεις ή ενισχύσεις των γεφυρών.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει δύο ειδών συμβάσεις με ιδιώτες αναδόχους, είτε τακτικής είτε στοιχειώδους συντήρησης. Στο πλαίσιο αυτών των συμβάσεων είναι υποχρέωση και των ιδιωτών που αναλαμβάνουν να κάνουν τις συντηρήσεις να κάνουν και μακροσκοπικούς οπτικούς ελέγχους σε όλα τα τεχνικά και τις γέφυρες που βρίσκονται στην αρμοδιότητά τους. Επιπλέον, μέσα από τις μελέτες αναβάθμισης, βελτίωσης της ασφάλειας των οδικών έργων της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, η Περιφέρεια ανέθεσε σε ιδιώτες μηχανικούς να κάνουν οπτικό έλεγχο και καταγραφή σε όλες τις γέφυρες των οδικών αξόνων που είναι στην ευθύνη της και συγκεκριμένα στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, την οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών και τις οδούς Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου και Αρναίας. Στόχος ήταν να καταγραφούν οι γέφυρες, να αποτυπωθεί η πραγματική τους κατάσταση και να προταθούν και επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν».

Συστήματα μόνιμης παρακολούθησης σε 16 γέφυρες

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ενδεικτικά ότι έχουν γίνει εκτεταμένες εργασίες συντήρησης σε γέφυρες που έχουν σημαντικά προβλήματα, όπως στη μεγάλη γέφυρα στην περιοχή Μυτιληνάκια και στη γέφυρα της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στην περιοχή του παλιού εργοστασίου του Φιλίππου. Επιπλέον εγκαταστάθηκαν σε 16 γέφυρες της Περιφέρειας συστήματα ενόργανης μόνιμης παρακολούθησης με αισθητήρες παραμόρφωσης, επιτάχυνσης και θερμοκρασίας, με χρηματοδότηση που έχει εξασφαλίσει η Περιφέρεια από δύο διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία. «Έχουμε τη δυνατότητα, σε πραγματικό χρόνο, να αποτυπώνεται η κατάσταση της γέφυρας μετά τη διέλευση βαρέων οχημάτων και να παρακολουθούμε την αλλαγή της συμπεριφοράς, αν υπάρχει, ώστε να παρέμβουμε με βάση αυτήν την αλλαγή», συμπλήρωσε.