Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη: Το όνομα του Αστέριου Ρώμπη θα πάρει σήμερα αίθουσα σχολείου στο Ασβεστοχώρι

Τελετή ονοματοδοσίας της Αίθουσας Πληροφορικής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου σε «Αίθουσα Αστέριος Ρώμπης» προς τιμήν του αείμνηστου Αντιπροέδρου της Κοινότητας Ασβεστοχωρίου, Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής στον πρώην Δήμο Χορτιάτη διοργανώνει ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στις 12.30 το μεσημέρι, στο χώρο του σχολείου, παρουσία της εκπαιδευτικής κοινότητας, του Δημάρχου, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Μιχάλη Γεράνη, και του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου, Συμεών Τάνη.