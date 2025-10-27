Αγγελούδης: Το μετρό Θεσσαλονίκης μείωσε το κυκλοφοριακό βάρος κατά 15% – Ζητώ περιορισμούς στο AirBnB στο κέντρο

Τον στόχο του η Θεσσαλονίκη να γίνει μια ευρωπαϊκή πόλη, με επίγνωση της ιστορίας της, επισημαίνει ο δήμαρχος της πόλης Στέλιος Αγγελούδης, μιλώντας στην εκπομπή Direct του protothema.gr και τον Γιώργο Ευγενίδη.

«Δεν υπάρχει δίπολο Αθήνας-Θεσσαλονίκης και δεν υπάρχει συμπρωτεύουσα», επισημαίνει, θέλοντας να ξορκίσει τη διαιώνιση του στερεότυπου ότι το «αθηνοκεντρικό κράτος» επιβουλεύεται τη Θεσσαλονίκη. Καλεί όμως και την κεντρική διοίκηση να αποδώσει στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας τους πόρους που της αναλογούν.

Ο κ. Αγγελούδης επισημαίνει ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο με τα μεγάλα έργα. Τονίζει ότι το μετρό μείωσε το κυκλοφοριακό βάρος κατά 15% και η επέκταση του θα είναι θετική, ενώ τονίζει ότι ο συνδυασμός του μετρό με το Flyover και τη βελτίωση στις αστικές συγκοινωνίες θα δώσει μεγάλη ανάσα.

Εξηγεί πώς πέτυχε να μειωθεί το πρόβλημα με τα απορρίμματα στο κέντρο της πόλης, ενώ τάσσεται υπέρ των περιορισμών για το AirBnB σε κεντρικά διαμερίσματα της πόλης, κατά τα πρότυπα των απαγορεύσεων για νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις σε διαμερίσματα του κέντρου της Αθήνας.

Τονίζει παράλληλα ότι η καθαριότητα και τα έργα της καθημερινότητας δεν έχουν κομματικό χρώμα και υποστηρίζει ότι ο δήμαρχος πρέπει να κάνει τη δουλειά του δημάρχου, όχι να ασχολείται με την κεντρική πολιτική. Εξηγεί παράλληλα την πρόταση του για τη ΔΕΘ, με την παραμονή της στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και την ανάγκη δημιουργίας ενός μητροπολιτικού πάρκου πρασίνου που θα συνυπάρχει με ένα σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο.