MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αγγελούδης: Το μετρό Θεσσαλονίκης μείωσε το κυκλοφοριακό βάρος κατά 15% – Ζητώ περιορισμούς στο AirBnB στο κέντρο

|
THESTIVAL TEAM

Τον στόχο του η Θεσσαλονίκη να γίνει μια ευρωπαϊκή πόλη, με επίγνωση της ιστορίας της, επισημαίνει ο δήμαρχος της πόλης Στέλιος Αγγελούδης, μιλώντας στην εκπομπή Direct του protothema.gr και τον Γιώργο Ευγενίδη.

«Δεν υπάρχει δίπολο Αθήνας-Θεσσαλονίκης και δεν υπάρχει συμπρωτεύουσα», επισημαίνει, θέλοντας να ξορκίσει τη διαιώνιση του στερεότυπου ότι το «αθηνοκεντρικό κράτος» επιβουλεύεται τη Θεσσαλονίκη. Καλεί όμως και την κεντρική διοίκηση να αποδώσει στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας τους πόρους που της αναλογούν.

Ο κ. Αγγελούδης επισημαίνει ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο με τα μεγάλα έργα. Τονίζει ότι το μετρό μείωσε το κυκλοφοριακό βάρος κατά 15% και η επέκταση του θα είναι θετική, ενώ τονίζει ότι ο συνδυασμός του μετρό με το Flyover και τη βελτίωση στις αστικές συγκοινωνίες θα δώσει μεγάλη ανάσα.

Εξηγεί πώς πέτυχε να μειωθεί το πρόβλημα με τα απορρίμματα στο κέντρο της πόλης, ενώ τάσσεται υπέρ των περιορισμών για το AirBnB σε κεντρικά διαμερίσματα της πόλης, κατά τα πρότυπα των απαγορεύσεων για νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις σε διαμερίσματα του κέντρου της Αθήνας.

Τονίζει παράλληλα ότι η καθαριότητα και τα έργα της καθημερινότητας δεν έχουν κομματικό χρώμα και υποστηρίζει ότι ο δήμαρχος πρέπει να κάνει τη δουλειά του δημάρχου, όχι να ασχολείται με την κεντρική πολιτική. Εξηγεί παράλληλα την πρόταση του για τη ΔΕΘ, με την παραμονή της στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και την ανάγκη δημιουργίας ενός μητροπολιτικού πάρκου πρασίνου που θα συνυπάρχει με ένα σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο.

Στέλιος Αγγελούδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΖΩΔΙΑ 11 ώρες πριν

Τα τρία πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας – Νέες γνωριμίες και σημαντικές ευκαιρίες στην καριέρα τους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Σκιάθος: Νύφη έφτασε στην εκκλησία συνοδεία περιπολικού – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Την έκθεση “Η χώρα της καρδιάς μου. Ο Φώτης Κόντογλου στο Άγιον Όρος” εγκαινίασε ο Κ. Τασούλας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 35 λεπτά πριν

Πάτρα: Έμφραγμα υπέστη πατέρας που προσπάθησε να γλιτώσει το παιδί του από επεισόδια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 29χρονος στους Αγίους Αποστόλους – Εντοπίστηκε κρεμασμένος σε δέντρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Τραγωδία στη Λαμία: Ένας νεκρός από φωτιά σε μονοκατοικία – Δείτε φωτο