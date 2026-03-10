MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αγγελούδης: Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης

|
THESTIVAL TEAM

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης σε διάφορες γειτονιές της πόλης, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που αναδεικνύονται από τους κατοίκους.

Σε ανάρτησή του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης τόνισε ότι η δημοτική αρχή διατηρεί συνεχή παρουσία στις γειτονιές, πραγματοποιώντας επισκέψεις στις περιοχές της πόλης και συνομιλώντας με τους κατοίκους προκειμένου να καταγράφονται τα προβλήματα και να δρομολογούνται άμεσα λύσεις.

Όπως ανέφερε, στην Άνω Πόλη συνεχίζονται οι κατεδαφίσεις επικίνδυνων και εγκαταλελειμμένων κτισμάτων, ενώ παράλληλα προχωρούν παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο γύρω από το Αλατζά Ιμαρέτ.

Παράλληλα, στην Τούμπα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ευαγόρα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με κατοίκους, κατά την οποία συμφωνήθηκαν οι επόμενες παρεμβάσεις στο πάρκο της περιοχής, μετά και την πρόσφατη ανακατασκευή της παιδικής χαράς.

Αντίστοιχα, στο Ντεπώ και ειδικότερα στην οδό Νέστορος Τύπα, ο δήμος προχώρησε στην άμεση εγκατάσταση εργολάβου για την αποκατάσταση των πεζοδρομίων, έπειτα από αιτήματα των κατοίκων της περιοχής.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπογράμμισε ότι η δημοτική αρχή επιδιώκει να ενισχύσει τη σχέση άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες, καταγράφοντας ζητήματα της καθημερινότητας και προχωρώντας σε διορθωτικές κινήσεις όπου αυτό απαιτείται.

«Καταγράφουμε τα ζητήματα της καθημερινότητας, προχωρούμε σε διορθώσεις και δίνουμε λύσεις εκεί όπου χρειάζεται. Έτσι αλλάζει η εικόνα των γειτονιών της Θεσσαλονίκης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Θεσσαλονίκη Στέλιος Αγγελούδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Νετανιάχου για Ιράν: Σπάμε τα κόκκαλα του καθεστώτος και ακόμη δεν έχουμε τελειώσει

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Φαίη Σκορδά για τον γάμο της: Ο καθένας επιλέγει τη διαδρομή του, εγώ είμαι γενικά χαμηλών τόνων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ιράν: Πέντε ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής ομάδας ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πέντε συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 1.092 προϊόντα

ΥΓΕΙΑ 10 ώρες πριν

Οκτώ τροφές που καταπολεμούν τη φλεγμονή καλύτερα και από το τζίντζερ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Ακαθάριστα οικόπεδα: Από 1η Απριλίου ξεκινά η προθεσμία καθαρισμού – Τι αλλάζει από φέτος