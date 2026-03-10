Αγγελούδης: Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης σε διάφορες γειτονιές της πόλης, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που αναδεικνύονται από τους κατοίκους.

Σε ανάρτησή του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης τόνισε ότι η δημοτική αρχή διατηρεί συνεχή παρουσία στις γειτονιές, πραγματοποιώντας επισκέψεις στις περιοχές της πόλης και συνομιλώντας με τους κατοίκους προκειμένου να καταγράφονται τα προβλήματα και να δρομολογούνται άμεσα λύσεις.

Όπως ανέφερε, στην Άνω Πόλη συνεχίζονται οι κατεδαφίσεις επικίνδυνων και εγκαταλελειμμένων κτισμάτων, ενώ παράλληλα προχωρούν παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο γύρω από το Αλατζά Ιμαρέτ.

Παράλληλα, στην Τούμπα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ευαγόρα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με κατοίκους, κατά την οποία συμφωνήθηκαν οι επόμενες παρεμβάσεις στο πάρκο της περιοχής, μετά και την πρόσφατη ανακατασκευή της παιδικής χαράς.

Αντίστοιχα, στο Ντεπώ και ειδικότερα στην οδό Νέστορος Τύπα, ο δήμος προχώρησε στην άμεση εγκατάσταση εργολάβου για την αποκατάσταση των πεζοδρομίων, έπειτα από αιτήματα των κατοίκων της περιοχής.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπογράμμισε ότι η δημοτική αρχή επιδιώκει να ενισχύσει τη σχέση άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες, καταγράφοντας ζητήματα της καθημερινότητας και προχωρώντας σε διορθωτικές κινήσεις όπου αυτό απαιτείται.

«Καταγράφουμε τα ζητήματα της καθημερινότητας, προχωρούμε σε διορθώσεις και δίνουμε λύσεις εκεί όπου χρειάζεται. Έτσι αλλάζει η εικόνα των γειτονιών της Θεσσαλονίκης», σημείωσε χαρακτηριστικά.