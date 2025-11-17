MENOY

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αγγελούδης: Η επέτειος του Πολυτεχνείου μας υπενθυμίζει ότι η Δημοκρατία δεν είναι δεδομένη – Χρέος μας η διατήρηση της ιστορικής μνήμης

THESTIVAL TEAM

Νωρίτερα ο κ. Αγγελούδης βρέθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου.

Το μήνυμα του δημάρχου Θεσσαλονίκης

Η επέτειος του Πολυτεχνείου αναδεικνύει το χρέος μας απέναντι στη Δημοκρατία

Σε μια εποχή που οι δημοκρατίες δοκιμάζονται διεθνώς η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος μας.

Είναι ο οδηγός που μας υπενθυμίζει πως η ελευθερία, η παιδεία, η κοινωνική δικαιοσύνη δεν κερδήθηκαν χωρίς κόστος και δεν διατηρούνται χωρίς προσπάθεια.

Στέλιος Αγγελούδης

