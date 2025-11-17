Αγγελούδης: Η επέτειος του Πολυτεχνείου μας υπενθυμίζει ότι η Δημοκρατία δεν είναι δεδομένη – Χρέος μας η διατήρηση της ιστορικής μνήμης

“Η επέτειος του Πολυτεχνείου μας υπενθυμίζει ότι η Δημοκρατία δεν είναι δεδομένη, αλλά ένα καθημερινό αίτημα που χρειάζεται συμμετοχή, επίγνωση και ευθύνη”. Αυτό τονίζει σε μήνυμά του για την 52η Επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Όπως επισημαίνει ο κ. Αγγελούδης, “σήμερα τιμούμε τη γενιά που αψήφησε τον φόβο και διεκδίκησε ελευθερίες που σήμερα θεωρούμε αυτονόητες. Το μήνυμα παραμένει επίκαιρο. Μας καλεί να υπερασπιστούμε την αλήθεια απέναντι στην παραπληροφόρηση, το δημόσιο διάλογο απέναντι στη διχαστική ρητορική, το κράτος δικαίου απέναντι σε κάθε αυταρχική παρεκτροπή”.

Νωρίτερα ο κ. Αγγελούδης βρέθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου.

Το μήνυμα του δημάρχου Θεσσαλονίκης

Η επέτειος του Πολυτεχνείου αναδεικνύει το χρέος μας απέναντι στη Δημοκρατία

Σε μια εποχή που οι δημοκρατίες δοκιμάζονται διεθνώς η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος μας.

Είναι ο οδηγός που μας υπενθυμίζει πως η ελευθερία, η παιδεία, η κοινωνική δικαιοσύνη δεν κερδήθηκαν χωρίς κόστος και δεν διατηρούνται χωρίς προσπάθεια.