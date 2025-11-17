MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου τιμά την επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου με στεφάνια και λουλούδια στο μνημείο στο ΑΠΘ – Δείτε βίντεο και φωτο

THESTIVAL TEAM

Την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, κορύφωσης του αγώνα του φοιτητικού κινήματος που σηματοδότησε την αρχή του τέλους της πτώσης της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα, τιμά σήμερα, ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου, η Θεσσαλονίκη.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (17/11) στην Πολυτεχνική σχολή του ΑΠΘ, αποτίοντας φόρο τιμής και μνήμης στους νεκρούς του Πολυτεχνείου και στους φοιτητές που αγωνίστηκαν με όλη τους τη δύναμη για να ανατραπεί η Χούντα και να επιστρέψει η Δημοκρατία στην χώρα μας.

Πενήντα δύο χρόνια μετά το αίτημα των φοιτητών του Πολυτεχνείου ”Ψωμί Παιδεία Ελευθερία” αντήχησε πολλές φορές στον αύλειο χώρο της Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ την ώρα που φοιτητές και άλλοι κατέθεταν στεφάνια και λουλούδια στο μνημείο του Πολυτεχνείου.

Το απόγευμα στις 5:00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση έξω από την Πολυτεχνική σχολή του ΑΠΘ και θα ακολουθήσει πορεία σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Από νωρίς το πρωί πολίτες ακόμα και μικρά παιδιά καταφτάνουν στο σημείο για να αφήσουν λουλούδια στο σημείο ενώ παραδίπλα στα σκαλιά της Πολυτεχνικής σχολής βρίσκονται συγκεντρωμένοι φοιτητές.

Δεκάδες πανό κρεμασμένα στους τοίχους της Πολυτεχνικής θυμίζουν τα επίκαιρα μηνύματα για τη δωρεάν παιδεία ενώ όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος φοιτητές πραγματοποιούν τριήμερη κατάληψη στην Πολυτεχνική σχολή του ΑΠΘ.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ συνοδευόμενος από αντιδημάρχους και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, Σπύρο Βούγια.

«Κάθε τέτοια μέρα συναντιόμαστε με την ιστορία. Αναμετριόμαστε με την λήθη που δεν πρέπει να υπάρξει ποτέ. Τα μηνύματα είναι μηνύματα για περισσότερη και συνεχή δημοκρατία, για περισσότερα ανθρώπινα δικαιώματα, για μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή», ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Αγγελούδης.

Στεφάνι κατέθεσε, μεταξύ άλλων, και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κατερίνα Νοτοπούλου η οποία σε δήλωσή της ανέφερε πως: «η αντίσταση του ελληνικού λαού που διεκδίκησε ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Σήμερα που η κυβέρνηση επιτίθεται στα δικαιώματα του ελληνικού λαού και της νεολαίας που σε κάθε κοινωνικό αίτημα απαντά με καταστολή και αυταρχισμό ο καλύτερος δρόμος να τιμήσουμε όσους εκείνους που συμμετείχαν και συνέβαλαν στον αντιδικτατορικό αγώνα είναι με τους δικούς μας αγώνας της δικιάς μας γενιάς για αξιοπρεπή διαβίωση, για δημοκρατία, για δικαιοσύνη. Το σημαντικό με το Πολυτεχνείο είναι ότι ακόμα και σήμερα δίνει δύναμη και ώθηση στους αγώνες του ελληνικού λαού».

Διαβάστε μας στο Google News

