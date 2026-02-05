MENOY

Αγγελούδης για Νέα Τούμπα: Είμαι δίπλα στις ομάδες της Θεσσαλονίκης – Είμαι έτοιμος να συνεισφέρω με οποιονδήποτε τρόπο

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΟΛΑ

Συνάντηση με εκπροσώπους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα έχει την ερχόμενη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης για την ανέγερση του νέου γηπέδου του Δικέφαλου στην Τούμπα.

Ο κ. Αγγελούδης απάντησε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου, ότι η εταιρεία ειδικού σκοπού που συστάθηκε για την υλοποίηση του έργου ζήτησε να υπάρξει συνάντηση, τονίζοντας πως ο δήμος έχει υποχρέωση να υποστηρίξει όλες τις ρυθμιστικές και αδειοδοτικές λειτουργίες που σχετίζονται με την εκτέλεση ενός τόσο μεγάλου έργου. «Ο δήμος θα το πράξει με την απαραίτητη και προβλεπόμενη ταχύτητα, γιατί οι αθλητικές υποδομές είναι για εμάς μία κρίσιμη επιλογή για την πόλη, γιατί δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτές που υπάρχουν πολλά χρόνια τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε πως «είμαι δίπλα στην διεκδίκηση και στην υποστήριξη για όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης που διεκδικούν υποδομές ή ετοιμάζονται να ξεκινήσουν υποδομές, να συνεισφέρω με οποιονδήποτε τρόπο».

«Ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη ομάδα που παρουσιάζει μελετητική ωριμότητα για το θέμα αυτό και είμαι έτοιμος να ακούσω πού μπορώ να είμαι χρήσιμος στη διεκδίκηση και υλοποίηση του μεγάλου έργου», κατέληξε ο κ. Αγγελούδης.

