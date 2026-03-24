Το “ευχαριστώ” της ΕΠΟ στον Μάνταλο: “Το τέλος μιας διαδρομής, η αρχή μιας παρακαταθήκης”

Την παρουσία του στην Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ελλάδας αποφάσισε να ολοκληρώσει ο Πέτρος Μάνταλος, ένα ταξίδι που ξεκίνησε το 2014 και διήρκησε 12 χρόνια.

Η ΕΠΟ ευχαρίστησε με ένα post στα social media τον αρχηγό της ΑΕΚ για την προσφορά του στη γαλανόλευκη.

«Το τέλος μιας διαδρομής, η αρχή μιας παρακαταθήκης, σε ευχαριστούμε για όλα Πέτρο», ήταν το μήνυμα της ελληνικής ομοσπονδίας.

Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός έγινε για πρώτη φορά διεθνής το 2014 και έκτοτε μέτρησε επτά γκολ και εννέα ασίστ σε 71 συμμετοχές, χωρίς να καταφέρει να συμμετάσχει στα τελικά κάποιας μεγάλης διοργάνωσης.

Προηγουμένως είχε αγωνιστεί τόσο στην ομάδα Νέων όσο και στην Ελπίδων.

Η απόφαση του Μάνταλου έγινε, όπως αναμενόταν, δεκτή από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος τον ευχαρίστησε δημοσίως για την πολυετή του συνεισφορά.