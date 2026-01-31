Θεσσαλονίκη: Ο Σλούκας έκανε το τραπέζι σε παίκτες και επιτελείο του Παναθηναϊκού – Δείτε φωτογραφίες
Μετά τη νίκη στη Λυών επί της Βιλερμπάν, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε απευθείας για τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα φιλοξενηθούν από τον Άρη (01/02, 16:00) στο «Αλεξάνδρειο» στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.
Στο περιθώριο της παραμονής της ομάδας στη Θεσσαλονίκη, ο Κώστας Σλούκας παρέθεσε δείπνο στους συμπαίκτες του, τους προπονητές και το επιτελείο της ομάδας στο εστιατόριο «Γλυκάνισος».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Παναθηναϊκού:
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR, Κώστας Σλούκας, παρέθεσε δείπνο στους συμπαίκτες του, τους προπονητές και το επιτελείο της ομάδας στο εστιατόριο «Γλυκάνισος» στη Θεσσαλονίκη.#paobcaktor pic.twitter.com/HBESS4CjUN— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 31, 2026