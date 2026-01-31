MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ο Σλούκας έκανε το τραπέζι σε παίκτες και επιτελείο του Παναθηναϊκού – Δείτε φωτογραφίες

|
THESTIVAL TEAM

Μετά τη νίκη στη Λυών επί της Βιλερμπάν, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε απευθείας για τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα φιλοξενηθούν από τον Άρη (01/02, 16:00) στο «Αλεξάνδρειο» στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.

Στο περιθώριο της παραμονής της ομάδας στη Θεσσαλονίκη, ο Κώστας Σλούκας παρέθεσε δείπνο στους συμπαίκτες του, τους προπονητές και το επιτελείο της ομάδας στο εστιατόριο «Γλυκάνισος».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παναθηναϊκού:

«Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR, Κώστας Σλούκας, παρέθεσε δείπνο στους συμπαίκτες του, τους προπονητές και το επιτελείο της ομάδας στο εστιατόριο «Γλυκάνισος» στη Θεσσαλονίκη».

Θεσσαλονίκη Κώστας Σλούκας Παναθηναϊκός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Μαρινάκης: Δεν θέλουμε διεκπεραιωτική αναθεώρηση, τα κόμματα του κέντρου να δείξουν αν έχουν αποβάλει το κακό παρελθόν του

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Απίθανο σκηνικό σε αγώνα πυγμαχίας: Αθλητής δέχθηκε μπουνιά και του έφυγε η περούκα

ΚΑΙΡΟΣ 4 ώρες πριν

Κακοκαιρία: Νέα αποκαλυπτικά βίντεο από τον Αγιόκαμπο Λάρισας – Μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και καταστήματα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Τοποθέτηση στηθαίων τύπου new jersey και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε χαντάκι – Πυροσβεστική και εθελοντές απεγκλώβισαν τον οδηγό

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 5 ώρες πριν

Πρόβλημα στην ανακύκλωση εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων στο ΚΔΑΥ Θέρμης