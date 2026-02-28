Θεσσαλονίκη: Απίθανό πάρτι στο Ιβανώφειο για την άνοδο του Ηρακλή, χαμός στην άφιξη της αποστολής – Δείτε βίντεο

Μεγάλο πάρτι με πυρσούς και συνθήματα έστησαν οι φίλοι του Ηρακλή στο Ιβανώφειο για να γιορτάσουν την άνοδο της ομάδας στη Super League, μετά από απουσία εννιά ετών.

Οι φίλοι του Γηραιού συγκεντρώθηκαν από νωρίς στο Ιβανώφειο για να πανηγυρίσουν την άνοδο αλλά και να υποδεχθούν την αποστολή της ομάδας που επέστρεφε από την Καρδίτσα.

Όπως ήταν λογικό, με το που έφτασε το πούλμαν της ομάδας στήθηκε ένα τρελό πάρτι στο Καυτανζόγλειο με τους φιλάθλους του «Γηραιού» να ανάβουν πάρα πολλούς πυρσούς και να φωνάζουν συνθήματα για την ομάδα τους, που επιστρέφει στη Super League μετά από εννιά ολόκληρα χρόνια.