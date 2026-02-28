Θεσσαλονίκη: Απίθανό πάρτι στο Ιβανώφειο για την άνοδο του Ηρακλή, χαμός στην άφιξη της αποστολής – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Μεγάλο πάρτι με πυρσούς και συνθήματα έστησαν οι φίλοι του Ηρακλή στο Ιβανώφειο για να γιορτάσουν την άνοδο της ομάδας στη Super League, μετά από απουσία εννιά ετών.
Οι φίλοι του Γηραιού συγκεντρώθηκαν από νωρίς στο Ιβανώφειο για να πανηγυρίσουν την άνοδο αλλά και να υποδεχθούν την αποστολή της ομάδας που επέστρεφε από την Καρδίτσα.
Όπως ήταν λογικό, με το που έφτασε το πούλμαν της ομάδας στήθηκε ένα τρελό πάρτι στο Καυτανζόγλειο με τους φιλάθλους του «Γηραιού» να ανάβουν πάρα πολλούς πυρσούς και να φωνάζουν συνθήματα για την ομάδα τους, που επιστρέφει στη Super League μετά από εννιά ολόκληρα χρόνια.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Μαριάννα Τουμασάτου για Τέμπη: Το “χωρίς οξυγόνο” δεν αντιπροσωπεύει μόνο εκείνη την βραδιά, είναι ανάγκη πια να τελειώσουν όλα
- Θεσσαλονίκη: Απίθανό πάρτι στο Ιβανώφειο για την άνοδο του Ηρακλή, χαμός στην άφιξη της αποστολής – Δείτε βίντεο
- Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν εικόνες από τις επιθέσεις στο Ιράν – Δείτε βίντεο