Θεσσαλονίκη: Πάρτι από φίλους του Ηρακλή στο Ιβανώφειο για την επιστροφή στη Super League – Δείτε βίντεο

Την άνοδό του στη Super League εξασφάλισε ο Ηρακλής, ο οποίος άλωσε σήμερα το απόγευμα την Καρδίτσα και με τη σπουδαία αυτή νίκη επί της Αναγέννησης πήρε το εισιτήριο για τη μεγάλη κατηγορία μετά από εννέα ολόκληρα χρόνια απουσίας.

Φίλοι του Γηραιού έχουν στήσει πάρτι έξω από το Ιβανώφειο γιορτάζοντας την επιστροφή της ομάδας του στην πρώτη κατηγορία, ενώ αναμένεται να υποδεχθούν και την ποδοσφαιρική ομάδα που επιστρέφει από την Καρδίτσα.

