MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ηρακλής άλωσε την Καρδίτσα και επέστρεψε θριαμβευτικά στην Super League μετά από εννέα χρόνια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ηρακλής επιβλήθηκε 1-0 στην Καρδίτσα της τοπικής Αναγέννησης με το χρυσό γκολ του Κούστα στο 89ο λεπτό και εξασφάλισε μαθηματικά την άνοδο στην Stoiximan Super League τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε των playoffs της Super League 2, για να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία μετά από απουσία 9 ετών.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν φουριόζοι από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης και απείλησαν με το «καλημέρα», με τον Νοικοκυράκη να βρίσκει στο δεύτερο δοκάρι τον Πολέτο, αλλά ο Στουρνάρας έδιωξε σε κόρνερ.

Οι φιλοξενούμενοι έμειναν σε ρηχά νερά στο πρώτο μέρος, καθώς δεν κατάφεραν να απειλήσουν την εστία του Μπαλωμένου. Αντίθετα, η ομάδα της Καρδίτσας έφτασε ξανά κοντά στο γκολ στο 23ο λεπτό, με τον Πολέτο να πατάει στην αντίπαλη περιοχή, με ωραία ατομική ενέργεια, να γυρίζει την μπάλα στον Κάσσο, αλλά το πλασέ του Έλληνα εξτρέμ ήταν αδύναμο, με τον Τσάκλα να βρίσκεται στη σωστή θέση και να απομακρύνει την μπάλα.

Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, ο Μπακαγιόκο, μετά από εκτέλεση φάουλ του Πολέτο, σηκώθηκε ψηλότερα απ’ όλους, αλλά η κεφαλιά του πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Στουρνάρα.

Στο 53ο λεπτό ο Ηρακλής άγγιξε το 0-1, απειλώντας πρώτη φορά την εστία του Μπαλωμένου, με το σουτ του Ντέλετιτς να περνάει ξυστά από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα της Αναγέννησης.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Δημήτρης Σπανός): Μπαλωμένος, Μπακαγιόκο, Μπούσης, Μπαλτάς, Νοικοκυράκης, Ανδρέου, Κάσσος, Καρίμ, Λεωνιδόπουλος, Βλαχομήτρος, Πολέτο.

Ηρακλής (Γιώργος Πετράκης): Στουρνάρας, Κάτσικας, Εραμούσπε, Τσάκλα, Χάμοντ, Βιτλής, Παναγιωτίδης, Ουάρντα, Τζίμας, Ντουρμισάι, Ντέλετιτς.

Πηγή: metrosport.gr

Ηρακλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλειστοί σήμερα έξι σταθμοί του μετρό λόγω Τεμπών – Ποιες ώρες δεν θα κυκλοφορούν λεωφορεία του ΟΑΣΘ

ΔΙΕΘΝΗ 27 δευτερόλεπτα πριν

Συγκλονιστικό βίντεο: Συντρίμμια από πύραυλο που εκτόξευσε το Ιράν πέφτουν δίπλα σε πολίτες στην Ντόχα του Κατάρ

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ρούμπιο: Μεταβαίνει τη Δευτέρα στο Ισραήλ για συνομιλίες με το Ιράν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Λαμία: “Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε” – Μεγάλη συγκέντρωση για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Μουντιάλ 2026: Η FIFA στέλνει κλιμάκιο στο Μεξικό για την ασφάλεια μετά το χάος με τα καρτέλ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ελλάδα – Μαυροβούνιο: Η αστοχία πλήγωσε την “γαλανόλευκη” και την ανάγκασε στην πρώτη της ήττα