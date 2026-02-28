Ο Ηρακλής άλωσε την Καρδίτσα και επέστρεψε θριαμβευτικά στην Super League μετά από εννέα χρόνια

Ο Ηρακλής επιβλήθηκε 1-0 στην Καρδίτσα της τοπικής Αναγέννησης με το χρυσό γκολ του Κούστα στο 89ο λεπτό και εξασφάλισε μαθηματικά την άνοδο στην Stoiximan Super League τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε των playoffs της Super League 2, για να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία μετά από απουσία 9 ετών.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν φουριόζοι από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης και απείλησαν με το «καλημέρα», με τον Νοικοκυράκη να βρίσκει στο δεύτερο δοκάρι τον Πολέτο, αλλά ο Στουρνάρας έδιωξε σε κόρνερ.

Οι φιλοξενούμενοι έμειναν σε ρηχά νερά στο πρώτο μέρος, καθώς δεν κατάφεραν να απειλήσουν την εστία του Μπαλωμένου. Αντίθετα, η ομάδα της Καρδίτσας έφτασε ξανά κοντά στο γκολ στο 23ο λεπτό, με τον Πολέτο να πατάει στην αντίπαλη περιοχή, με ωραία ατομική ενέργεια, να γυρίζει την μπάλα στον Κάσσο, αλλά το πλασέ του Έλληνα εξτρέμ ήταν αδύναμο, με τον Τσάκλα να βρίσκεται στη σωστή θέση και να απομακρύνει την μπάλα.

Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, ο Μπακαγιόκο, μετά από εκτέλεση φάουλ του Πολέτο, σηκώθηκε ψηλότερα απ’ όλους, αλλά η κεφαλιά του πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Στουρνάρα.

Στο 53ο λεπτό ο Ηρακλής άγγιξε το 0-1, απειλώντας πρώτη φορά την εστία του Μπαλωμένου, με το σουτ του Ντέλετιτς να περνάει ξυστά από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα της Αναγέννησης.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Δημήτρης Σπανός): Μπαλωμένος, Μπακαγιόκο, Μπούσης, Μπαλτάς, Νοικοκυράκης, Ανδρέου, Κάσσος, Καρίμ, Λεωνιδόπουλος, Βλαχομήτρος, Πολέτο.

Ηρακλής (Γιώργος Πετράκης): Στουρνάρας, Κάτσικας, Εραμούσπε, Τσάκλα, Χάμοντ, Βιτλής, Παναγιωτίδης, Ουάρντα, Τζίμας, Ντουρμισάι, Ντέλετιτς.

Πηγή: metrosport.gr