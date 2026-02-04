ΠΑΟΚ: Ολοκληρώθηκε και τυπικά ο δανεισμός του Τσάλοφ στην Καϊσέρισπορ

Ολοκληρώθηκε και τυπικά ο δανεισμός του Φεντόρ Τσάλοφ από τον ΠΑΟΚ, στην Καϊσέρισπορ.

Ο Ρώσος επιθετικός βρίσκεται από χθες το βράδυ στην Τουρκία, όπου πραγματοποιήθηκαν όλες οι τυπικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ο δανεισμός θα έχει διάρκεια έξι μηνών και δεν προβλέπεται κάποια υποχρεωτική οψιόν αγοράς το ερχόμενο καλοκαίρι, γεγονός που σημαίνει ότι ο Τσάλοφ θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ μετά τη λήξη του δανεισμού, εκτός αν οι δύο σύλλογοι αποφασίσουν διαφορετικά.

Στο οικονομικό κομμάτι, η Καϊσέρισπορ αναλαμβάνει πλήρως τις αποδοχές του Τσάλοφ για το διάστημα του δανεισμού, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ.

Ο Τσάλοφ, ο οποίος αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ από το καλοκαίρι του 2022, αναζητά πλέον χρόνο συμμετοχής και σταθερότητα, ώστε να επαναφέρει την καριέρα του σε υψηλό επίπεδο. Η μεταγραφή του στην Καϊσέρισπορ αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία τόσο για τον ίδιο όσο και για την τουρκική ομάδα, η οποία θα έχει στη διάθεσή της έναν ποιοτικό επιθετικό μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Πηγή: metrosport.gr