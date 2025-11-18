ΠΑΕ ΑΕΚ: Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη μάχη που έδωσε ο Αλέκος Φλαμπουράρης για το γήπεδό μας

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε φίλος της ΑΕΚ και η ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή το θάνατό του

Η ΠΑΕ ΑΕΚ και όλη η Οικογένεια της Ομάδας μας, εκφράζουν την βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν ένθερμος φίλος της ΑΕΚ, αλλά και ένας άνθρωπος που είχε σταθεί αρωγός στη μεγάλη προσπάθεια να ολοκληρωθεί το έργο της κατασκευής του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Οικογένεια της ΑΕΚ θα τον ευχαριστεί πάντα γι’ αυτό και δεν θα τον ξεχάσει ποτέ.

Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους. Και να θυμούνται τις όμορφες στιγμές μαζί του…