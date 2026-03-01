Οι ενδεκάδες στο Παναθηναϊκός – Άρης

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη (1/3, 20:00, Cosmote Sport 1 HD) στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα οι δύο ομάδες έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες για την αναμέτρηση.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Aθανασιάδης-Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ – Ράτσιτς, Χόνγκλα- Πέρεθ, Γκαρέ, Δώνης – Καντεβέρε

Στον πάγκο: Διούδης – Κάραϊ, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Βοριαζίδης, Κουαμέ, Ροζ, Φρίντεκ, Τεχέρο, Αλφαρέλα, Κέρκεζ, Μπουσαΐντ.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Γέντβαϊ, Ερνάντεθ, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Κοντούρης, Τσέριν, Παντελίδης, Αντίνο, Σβιντέρσκι

Στον πάγκο: Κότσαρης, Τουμπά, Σάντσεθ, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Σισσοκό, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Γιάγκουσιτς, Τεττέη, Πάντοβιτς