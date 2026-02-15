Λίντσεϊ Βον: Ανυπομονώ για την στιγμή που θα σταθώ ξανά στην κορυφή του βουνού

Η Λίντσεϊ Βον υπεβλήθη εχθές (14/2) σε τέταρτη χειρουργική επέμβαση στο αριστερό της πόδι και με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέλησε να ενημερώσει τους φίλους και τους θαυμαστές της, τονίζντας ότι «δεν έχει καμμία μεταμέλεια» και πως πλέον, «ανυπομονεί για την στιγμή που θα μπορέσει να σταθεί ξανά στην κορυφή του βουνού».

Με ανάρτηση της στο Instagram, η κορυφαία Αμερικανίδα Ολυμπιονίκης των χειμερινών σπορ, η οποία τραυματίσθηκε σοβαρά κατά την διάρκεια του αγώνα κατάβασης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 πριν από μια εβδομάδα, έσπευσε να «μοιρασθεί μερικές σκέψεις» πριν συνεχίσει την ανάρρωσή της στις Ηνωμένες Πολιτείες.«Έχω διαβάσει πολλά μηνύματα που λένε ότι αυτό που μου συνέβη τους κάνει να λυπούνται. Παρακαλώ μην λυπάστε», έγραψε στην ανάρτηση της η Βον και πρόσθεσε: «Ελπίζω αυτό να σας δώσει την δύναμη να συνεχίσετε να αγωνίζεστε, γιατί αυτό κάνω και αυτό θα συνεχίσω να κάνω».Η Βον απάντησε και στα σχόλια όσων επέκριναν την απόφασή της να συμμετάσχει και τα όσα διακινδύνευσε συμμετέχοντας στην κατάβαση στους Ολυμπιακούς Αγώνες: «Δεν έφθασα στην γραμμή εκκίνησης αγνοώντας τις πιθανές συνέπειες. Ήξερα τι έκανα. Επέλεξα να πάρω αυτό το ρίσκο. Κάθε σκιέρ στη γραμμή εκκίνησης παίρνει το ίδιο ρίσκο, γιατί στο τέλος, ακόμη κι’ εάν είσαι ο πιο δυνατός άνθρωπος στον κόσμο, το βουνό έχει πάντα τον τελευταίο λόγο. Ψυχικά, ήμουν πιο έτοιμη από ποτέ».Παρά τον τραυματισμό που υπέστη στον αριστερό πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο στις 30 Ιανουαρίου στο Κραν Μοντανά, η Βον επεσήμανε ότι ήταν σωματικά «πιο δυνατή από ό,τι ήταν συχνά στο παρελθόν» όταν άρχισε τον αγώνα στην πίστα της Κορτίνα και ιδιαίτερα «πιο δυνατή από ό,τι στο τέλος της καριέρας της το 2019», όταν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ