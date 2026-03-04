Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη η Κ18 του Άρη που είχε εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι – Δείτε φωτο

Τέλος η περιπέτεια για τους αθλητές του Άρη, επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε η ομάδα μπάσκετ Κ18 του Άρη, η οποία παρέμενε για μέρες εγκλωβισμένη στο Άμπου Ντάμπι λόγω του πολέμου που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή.

Λίγο μετά τις 10:00 οι νεαροί αθλητές έφτασαν στη Θεσσαλονίκη και στο Αλεξάνδρειο, όπου και τους υποδέχθηκαν οι οικογένειές τους αλλά και μέλη του Άρη.

Οι νεαροί αθλητές έπεσαν στις αγκαλιές των δικών τους ανθρώπων σε κλίμα συγκίνησης καθώς η περιπέτεια που έζησαν αυτές τις μέρες έλαβε τέλος.

Η Κ18 του Άρη επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη οδικώς από την Κωνσταντινούπολη. Εκεί είχαν φτάσει με πτήση τσάρτερ από το Αμπού Ντάμπι.

Οι νεαροί κιτρινόμαυροι βρέθηκαν στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ για το προκριματικό τουρνουά του EuroLeague NextGen, το οποίο διεκόπη λόγω χτυπημάτων του Ιράν στην πόλη. Από το Σάββατο, η ομάδα παρέμενε εγκλωβισμένη στο Άμπου Ντάμπι και χθες βρέθηκε τελικά ο τρόπος να φύγει και να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.

Η ΚΑΕ Άρης ευχαρίστησε την Euroleague Basketball, το υπουργείο Εξωτερικών και την ελληνική πρεσβεία στο Αμπού Ντάμπι για τις προσπάθειες που κατέλαβαν για την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα, αλλά και για τις άρτιες συνθήκες διαμονής της αποστολής στο διάστημα της αναμονής.

Δείτε φωτογραφίες του Intime από την άφιξη της Κ18 του Άρη στο Αλεξάνδρειο: