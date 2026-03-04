MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Επιστρέφει οδικώς στη Θεσσαλονίκη η ομάδα μπάσκετ K-18 του Άρη

|
THESTIVAL TEAM

Επιστρέφει οδικώς στη Θεσσαλoνίκη η ομάδα μπάσκετ K-18 του Άρη η οποία μετέβη στο Αμπού Ντάμπι για το Next Gen Euroleague και εγκλωβίστηκε μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Άρης, με αναρτήσεις σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η ομάδα έφτασε με πτήση τσάρτερ από το Αμπού Ντάμπι στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα επιστρέψει οδικώς στη Θεσσαλονίκη. Υπολογίζεται να φτάσει «Nick Galis Hall» περίπου στις 9π.μ. της Τετάρτης 04/03.

Η ΚΑΕ Άρης ευχαρίστησε την Euroleague Basketball, το υπουργείο Εξωτερικών και την ελληνική πρεσβεία στο Αμπού Ντάμπι για τις προσπάθειες που κατέλαβαν για την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα, αλλά και για τις άρτιες συνθήκες διαμονής της αποστολής στο διάστημα της αναμονής.

Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Φιντάν: Λανθασμένη στρατηγική η επίθεση του Ιράν στις χώρες του Κόλπου – Προειδοποίηση για γενικευμένη αποσταθεροποίηση

EUROBANK 10 ώρες πριν

Η Eurobank και η Grant Thornton βράβευσαν για 9η χρονιά έξι ελληνικές επιχειρήσεις που ξεχώρισαν για επενδύσεις και καινοτομία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Φάμελλος και Χαρίτσης ζητούν σύγκληση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών για το Ιράν – Έστειλαν επιστολή στον Τασούλα

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Τραμπ: Έξαλλος με Σάντσεθ, διακόπτει το εμπόριο με Ισπανία, απαξιώνει τον Στάρμερ – “Δεν είναι και ο Τσώρτσιλ”

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Τραμπ προς Ιράν: Πολύ αργά για ειρηνευτικές συνομιλίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

H ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν: “Η απόλυτη κυριαρχία” έγραψε