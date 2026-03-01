MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης: Εξασφαλίσαμε την ασφαλή επιστροφή όλων από το Αμπού Ντάμπι στη Θεσσαλονίκη

|
THESTIVAL TEAM

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΑΣ Άρης σχετικά με τους παίκτες της ομάδας μπάσκετ Κ18, που βρίσκονται στο Αμπού Ντάμπι κι έχουν εγκλωβιστεί μετά τους βομβαρδισμούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ασφάλεια των παιδιών μας, το πρώτο μέλημά μας

Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ από την πρώτη στιγμή είναι κοντά στην αποστολή της ομάδας Μπάσκετ Κ18 του συλλόγου που συμμετείχε στο NextGen Euroleague, στον όμιλο του Abu Dhabi.

Μετά τις δραματικές εξελίξεις του Σαββάτου (28/02) και τη δύσκολη κατάσταση στην οποία περιήλθε η αποστολή της ομάδας, ήμασταν και είμαστε σε συνεχείς επαφές με όλους τους αρμόδιους για την ασφάλεια των παιδιών και των στελεχών του ΑΡΗ. Αναμένουμε τις επίσημες εξελίξεις, έχοντας εξασφαλίσει τις ρητές διαβεβαιώσεις πως, μόλις «ανοίξουν» οι πτήσεις, θα γίνουν όσα πρέπει για την ασφαλή επιστροφή όλων στη Θεσσαλονίκη».

Άμπου Ντάμπι Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ και τον πρόεδρο των Εμιράτων για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Συγκλονιστικό βίντεο: Συντρίμμια από πύραυλο που εκτόξευσε το Ιράν πέφτουν δίπλα σε πολίτες στην Ντόχα του Κατάρ

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ιράν: Πάνω από 20 νεκροί σε δημοτικό σχολείο θηλέων που βομβάρδισε το Ισραήλ – Βίντεο ντοκουμέντο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Επεισόδια στο Σύνταγμα μετά το συλλαλητήριο για τα Τέμπη – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Υπουργός Εξωτερικών Ιράν: Ο Χαμενεΐ είναι ζωντανός από όσο γνωρίζω – Ενδιαφερόμαστε για αποκλιμάκωση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

“Μας παρέσυρε η δημοσιότητα, δεν έπρεπε να πολιτικοποιηθούν τα Τέμπη” είπε ο Πλακιάς – Δείτε βίντεο