Διεκόπη για λίγη ώρα ματς της Next Gen του Άρη στο Άμπου Ντάμπι λόγω βομβαρδισμών από το Ιράν – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Διεκόπη το παιχνίδι της ομάδα του Άρη με τη Μονακό για την Next Gen της EuroLeague που διεξαγόταν στο Άμπου Ντάμπι λόγω των βομβαρδισμών από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις που ήταν κοντά στο γήπεδο.

Οι βάσεις αυτές αποτέλεσαν στόχο βομβαρδισμών του Ιράν, οι σειρήνες ήχησαν στην αρχή της δεύτερης περιόδου με αποτέλεσμα οι διαιτητές να προχωρήσουν στη διακοπή του αγώνα για την ασφάλεια των παικτών και λίγο αργότερα να ορίσουν και την οριστική διακοπή του αγώνα.

Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά, μετά τη διακοπή λόγω βομβαρδισμών στο Άμπου Ντάμπι από το Ιράν.

Η διοργανώτρια Αρχή έκρινε ότι το παιχνίδι είναι ασφαλές να συνεχιστεί στο Άμπου Ντάμπι και ο Άρης με τη Μονακό επέστρεψαν στο παρκέ για να συνεχίσουν να αγωνίζονται. Το παιχνίδι είχε διακοπεί στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου, μετά από σειρήνες που ήχησαν λόγω βομβαρδισμού σε αμερικανική βάση κοντά στο γήπεδο.

Η Euroleague με ανάρτηση έκανε γνωστό ότι το παιχνίδι ξανάρχισε στις 15:00 ώρα Ελλάδας, με τους νεαρούς αθλητές να είναι αναγκασμένοι να αγωνιστούν μετά από ένα σοκαριστικό περιστατικό στο Άμπου Ντάμπι.

Άρης Μπάσκετ

