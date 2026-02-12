MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εκτός All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λόγω τραυματισμού

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η «Team World» δέχθηκε νέο πλήγμα, καθώς ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, δεν θα συμμετάσχει στο NBA All-Star Game την Κυριακή στο Λος Άντζελες λόγω θλάσης στο γαστροκνήμιο, όπως ανακοίνωσε η ομάδα.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ θα βρεθεί ωστόσο στην πόλη, καθώς θα συμμετάσχει ως προπονητής στο Celebrity Game. Από τις 23 Ιανουαρίου, όταν τραυματίστηκε στον αγώνα με τους Ντένβερ Νάγκετς, ο Αντετοκούνμπο δεν έχει αγωνιστεί. Στη φετινή σεζόν έχει μέσο όρο 28 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 30 αγώνες.

Ο Giannis ακολουθεί τον Καναδό Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, που επίσης απέσυρε τη συμμετοχή του, στο πλαίσιο της πρώτης All-Star αναμέτρησης με μορφή ΗΠΑ-Υπόλοιπος Κόσμος. Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο Στεφ Κάρι ανακοίνωσε επίσης την αποχώρησή του.

Τις θέσεις τους πήραν οι Μπράντον Ίνγκραμ (Τορόντο Ράπτορς) και Άλπερεν Σενγκούν (Χιούστον Ρόκετς).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

