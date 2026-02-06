ΑΣ ΠΑΟΚ: Ζητεί από τον Τέλη Μυστακίδη να τηρήσει τα μεταξύ τους συμφωνηθέντα

Οι ανοιχτές υποθέσεις ανάμεσα στον ΑΣ και την ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης και πλέον παίρνουν πιο επίσημη μορφή.

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ απέστειλε επιστολή προς την ΚΑΕ – η οποία κοινοποιήθηκε και στην πλευρά Μυστακίδη – στην οποία υπενθυμίζει όσα έχουν συμφωνηθεί και πρέπει να υλοποιηθούν μετά την ανάληψη του μπασκετικού τμήματος από τον ισχυρό επιχειρηματία.

Η επιστολή, που στάλθηκε στις 3 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφερόταν σε τρία βασικά θέματα:

Οικονομική οφειλή: Ο ΑΣ υπενθυμίζει ότι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου η ΚΑΕ όφειλε να έχει εξοφλήσει ποσό 112.000 ευρώ. Πρόκειται για παλαιό χρέος της ΚΑΕ προς τον ΑΣ, το οποίο έχει αναγνωριστεί από τη νέα διοίκηση και σύμφωνα με την τελευταία συμφωνία έπρεπε να καταβληθεί έως τις 15/1. Επίσημη συμφωνία για όνομα και γήπεδο: Ο ΑΣ ζητά από τον Μυστακίδη να προχωρήσει στην υπογραφή της τυπικής συμφωνίας για τη χρήση του ονόματος και του PAOK Sports Arena, διαδικασία που θεωρείται τυπική σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Συμβόλαιο Τζέντρικ: Υπενθυμίζεται επίσης η δέσμευση του Μυστακίδη να καλύψει το συμβόλαιο του βολεϊμπολίστα Τζέντρικ, το οποίο ανέρχεται περίπου στις 120.000 ευρώ.

Μετά την αποστολή της επιστολής από τον ΑΣ ΠΑΟΚ, αναμένονται πλέον οι ενέργειες ή η επίσημη απάντηση από την πλευρά Μυστακίδη.