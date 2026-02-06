MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΣ ΠΑΟΚ: Ζητεί από τον Τέλη Μυστακίδη να τηρήσει τα μεταξύ τους συμφωνηθέντα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Οι ανοιχτές υποθέσεις ανάμεσα στον ΑΣ και την ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης και πλέον παίρνουν πιο επίσημη μορφή.

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ απέστειλε επιστολή προς την ΚΑΕ – η οποία κοινοποιήθηκε και στην πλευρά Μυστακίδη – στην οποία υπενθυμίζει όσα έχουν συμφωνηθεί και πρέπει να υλοποιηθούν μετά την ανάληψη του μπασκετικού τμήματος από τον ισχυρό επιχειρηματία. 

Η επιστολή, που στάλθηκε στις 3 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφερόταν σε τρία βασικά θέματα:

  1. Οικονομική οφειλή: Ο ΑΣ υπενθυμίζει ότι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου η ΚΑΕ όφειλε να έχει εξοφλήσει ποσό 112.000 ευρώ. Πρόκειται για παλαιό χρέος της ΚΑΕ προς τον ΑΣ, το οποίο έχει αναγνωριστεί από τη νέα διοίκηση και σύμφωνα με την τελευταία συμφωνία έπρεπε να καταβληθεί έως τις 15/1.
  2. Επίσημη συμφωνία για όνομα και γήπεδο: Ο ΑΣ ζητά από τον Μυστακίδη να προχωρήσει στην υπογραφή της τυπικής συμφωνίας για τη χρήση του ονόματος και του PAOK Sports Arena, διαδικασία που θεωρείται τυπική σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
  3. Συμβόλαιο Τζέντρικ: Υπενθυμίζεται επίσης η δέσμευση του Μυστακίδη να καλύψει το συμβόλαιο του βολεϊμπολίστα Τζέντρικ, το οποίο ανέρχεται περίπου στις 120.000 ευρώ.

Μετά την αποστολή της επιστολής από τον ΑΣ ΠΑΟΚ, αναμένονται πλέον οι ενέργειες ή η επίσημη απάντηση από την πλευρά Μυστακίδη.

ΑΣ ΠΑΟΚ Τέλης Μυστακίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ουκρανία-Ρωσία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι λέει ότι ο επόμενος γύρος των συνομιλιών είναι πιθανόν να γίνει στις ΗΠΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες καθαρισμού στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 9 ώρες πριν

Δήμος Θεσσαλονίκης: “Λίφτινγκ” σε χώρους πρασίνου και ταφής των Κοιμητριών – Έρχεται φύλαξη με κάμερες και σεκιούριτι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Απαιτούμε πλήρη διερεύνηση της τραγωδίας στη Χίο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 28 λεπτά πριν

Ανδρέας Γεωργίου: Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη, δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 11 ώρες πριν

Η παράσταση Vaginahood ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη