ΑΣ ΠΑΟΚ για τη δολοφονία στην Καλαμάρια: “Αναμένουμε από τις αρμόδιες αρχές την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης”

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για την τραγωδία στην Καλαμαριά που δολοφονήθηκε με μαχαίρι 20χρονος φίλος του Δικεφάλου, ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ: “Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά, με θύμα έναν νεαρό φίλαθλο του ΠΑΟΚ.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στην οικογένεια και τους οικείους του, εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για την ανείπωτη απώλειά τους.

Αναμένουμε από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να αποδοθούν ευθύνες και να λογοδοτήσουν όσοι εμπλέκονται, με τρόπο που δεν θα αφήνει περιθώρια για αμφιβολίες.

Η κοινωνία δεν μπορεί να συμβιβάζεται με τέτοια φαινόμενα. Είναι επιτακτική ανάγκη τα λόγια να μετατραπούν σε ουσιαστικές ενέργειες. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπεράνω όλων και οφείλουμε όλοι να την προστατεύουμε“.

ΑΣ ΠΑΟΚ Δολοφονία Θεσσαλονίκη Καλαμαριά

