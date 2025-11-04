Βορίζια: Έκκληση από τη σύζυγο του 29χρονου που παραδόθηκε – “Οι γυναίκες μπορούν να σταματήσουν το κακό, να ζήσουν τα παιδιά μας”

Έκκληση για ψυχραιμία και νηφαλιότητα απηύθυνε η σύζυγος του 29χρονου άνδρα, μετά την παράδοση των τριών αδελφών Φραγκιαδάκη στις αρχές, για την αιματηρή σύγκρουση που σημειώθηκε στα Βορίζια.

Η γυναίκα, μητέρα ενός πεντάχρονου παιδιού και ενός βρέφους μόλις 10 ημερών, κάλεσε τις γυναίκες της οικογένειας Καργάκη να συμβάλουν στην εκτόνωση της έντασης, τονίζοντας – σύμφωνα με το cretalive.gr – ότι «είναι εκείνες που μπορούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις προς το καλό των παιδιών τους».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, η σύζυγος του 29χρονου ανέφερε ότι δεν είδε όπλα από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ωστόσο υποστήριξε πως «είδε καθαρά» τον άνδρα που, όπως λέει, πυροβολούσε με καλάσνικοφ από το σπίτι του 27χρονου κουνιάδου της, του οποίου η σύζυγος είναι έγκυος.

Για τον 39χρονο Φανούρη, η ίδια ανέφερε ότι τον είδαν να κινείται με το όχημά του «με ταχύτητα, κρατώντας πιστόλι και καλάσνικοφ».

«Πέρασε σφαίρα και όποιον σκότωνε. Μας “έπαιζε” κανονικά. Με κατέβασε ο άνδρας μου από τις σκάλες γιατί έχω μωρό 10 ημερών. Το άλλο μου παιδί ήταν στην αυλή και οι σφαίρες έπεφταν εκεί», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης.

Η γυναίκα υποστήριξε επίσης ότι η έκρηξη στο σπίτι του κουνιάδου της σημειώθηκε χωρίς να ληφθεί υπόψη πως εκεί διέμενε έγκυος γυναίκα.

«Έβαλαν τη βόμβα στο σπίτι του κουνιάδου μου. Δεν σεβάστηκαν ότι η συνυφάδα μου είναι έγκυος», ανέφερε.

Όπως είπε, η οικογένεια περίμενε την παράδοση των τριών αδελφών προκειμένου να καταθέσει επισήμως όσα γνωρίζει, εκτιμώντας ότι ο πυροβολισμός από ψηλά ήταν αυτός που προκάλεσε τον θάνατο της θείας τους.

Τι αναφέρει η μητέρα των συλληφθέντων

Από την πλευρά της, η μητέρα των συλληφθέντων περιέγραψε τη νύχτα πριν από το περιστατικό, αναφέροντας ότι προηγήθηκε έκρηξη στο σπίτι του γιου της.

«Ήταν περίπου 10:30 το βράδυ, καθόμασταν σπίτι με τον άνδρα μου, τη νύφη μου και τον εγγονό μου. Ακούσαμε θόρυβο, ανοίγω την πόρτα και βλέπω το σπίτι του γιου μου. Του λέω: του γιου μου το σπίτι ανατίναξαν! Και τώρα λένε ότι εμείς βάλαμε τη βόμβα…», είπε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η αστυνομία καθυστέρησε περίπου δύο ώρες να φτάσει στο σημείο, ενώ, όπως είπε, τα παιδιά της βρίσκονταν εκείνη την ώρα σε γάμο, όπου ο ένας ήταν κουμπάρος.

«Ο γιος μου παλεύει χρόνια να το φτιάξει αυτό το σπίτι. Πώς να πιστέψω ότι θα το έκανε ο ίδιος;» ανέφερε.

Μήνυμα σασμού από τη μάνα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Νωρίτερα, μήνυμα «σασμού» απηύθυνε η μητέρα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, μετά την κηδεία της κόρης της. Η ηλικιωμένη γυναίκα, ντυμένη στα μαύρα, συγκλονίζει λέγοντας ότι δεν μισεί κανέναν και να σταματήσει εδώ το κακό.

«Δεν προκαλώ τίποτε αλλά θέλω να σταματήσει το κακό εδώ να μην έχουμε και άλλα. Δεν μισώ κανέναν, δεν έχω τίποτα με κανέναν. Το κακό να σταματήσει εδώ. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Φάγανε την κόρη μου άδικα», τόνισε η κυρία Φραγκιαδάκη.



«Δεν προκαλέσαμε ποτέ»

Από την πλευρά της η αδερφή της 56χρονης που τραυματίστηκε στη συμπλοκή, Γεωργία Φραγκιαδάκη, υποστήριξε πως «δεν τους προκαλέσαμε ποτέ, πάντα αυτοί προκαλούν. Βάλανε δυναμίτη στο σπίτι του ανιψιού μου και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Πάντα προκαλούνε». «Θρηνούμε την αδερφή μου που δεν φταίει πουθενά», ανέφερε.

Όσον αφορά την ημέρα που έγινε το αιματηρό περιστατικό, η κυρία Φραγκιαδάκη υποστήριξε πως «ακουσα τη φασαρία και ανέβηκα στο δρόμο και στεκόμουν. Μπροστά ήταν ο ανιψιός και η αδερφή μου και περνά το μαύρο αυτοκίνητο με τον θανόντα με ιλιγγιώδη ταχύτητα και μας έπαιζε (σ.σ. πυροβολούσε) στο ψαχνό. Εγώ πήρα μία εδώ (χέρι) ο γιος μου στον μηρό και ο ανιψιός μου στο γόνατο. Η αδερφή μου μάλλον την έφαγε από ψηλά. Εκεί που είναι η σφαίρα δεν δικαιολογείται από το αμάξι. Την έχει φάει από ψηλά. Είδα το μαύρο αυτοκίνητο που είναι δικό του και περνούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα από μπροστά μας. Εγώ από εκεί και έπειτα φώναζα στον αδερφό μου».

«Την ώρα που περνά από μπροστά μου (σ.σ. αυτοκίνητο) τρώω τη σφαίρα στο χέρι και γύρισα πλάτη. Έφυγα και πήγα σπίτι», είπε μεταξύ άλλων.

Σε ερώτηση για το ποιος πυροβόλησε τον Φανούρη Καργάκη, η κυρία Φραγκιαδάκη απάντησε: «δεν ξέρω. Κάτι που δεν είδα δεν μπορώ να το δω. Έχασα την αδερφή μου άδικα».

«Έχω παράπονο από την ΕΛΑΣ. Τους πήραμε τηλέφωνο και δεν ήρθαν σε 15 λεπτά που είναι η διαδρομή, ήρθαν μετά από 1:30 ώρα δύο άτομα και είπαν θα έρθει κλιμάκιο από τα Χανιά. Ήρθε. Εκείνη την ημέρα έπρεπε να κάνουν το χωριό αστακό όχι μετά που μας σκότωσαν», είπε.

«Η αδερφή μου δεν γυρίζει πίσω, εμένα το χέρι μου θα φτιάξει. Θα κλειστούν άτομα στη φυλακή χωρίς να φταίνε. Δεν προκαλέσαμε, δεν προκαλούμε. Αυτοί απειλούν ότι θα ρίξουν βόμβα στο σπίτι μας», υποστήριξε.