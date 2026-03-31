Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ξανά η 77χρονη για τον θάνατο του συζύγου της – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρος του 82χρονου

Συνελήφθη ξανά η 77χρονη σύζυγος του 82χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Η ηλικιωμένη συνελήφθη, λίγες ώρες αφότου αφέθηκε ελεύθερη καθώς η αξονική που έγινε από το εργαστήριο Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, στη σορό του ηλικιωμένου έδειξε χτύπημα στο κεφάλι σε σημείο που δεν μπορεί να έγινε από πέσιμο, ενώ οι αρχές αναμένεται να ασκήσουν δίωξη για ανθρωποκτονία στην 77χρονη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έγκυρες πηγές του protothema.gr ο 82χρονος φέρει μεγάλο χτύπημα στο θόλο του κρανίου το οποίο δεν μπορεί να έγινε από πέσιμο αλλά μόνο από χτύπημα με αντικείμενο. Ο 82χρονος μετά το χτύπημα αυτό έπεσε στο έδαφος από τα δεξιά του σώματος του με αποτέλεσμα να σπάσει τα πλευρά του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 82χρονος είχε βρεθεί νεκρός το περασμένο Σάββατο μέσα στην οικία του μετά από ώρες ενώ η 77χρονη σύζυγος του είχε πει στους αστυνομικούς ότι δεν μπορούσε να τον σηκώσει. Ο 82χρονος ήταν για ώρες πεσμένος χωρίς τις αισθήσεις του και την αστυνομία είχε ειδοποιήσει ένας γείτονας.

Να σημειωθεί ότι η 77χρονη είχε παρουσιαστεί δυο φορές ενώπιον των δικαστηρίων κατηγορούμενη για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος του 82χρονου συζύγου της ενώ ο ίδιος έλεγε ότι δεν θέλει να τιμωρηθεί καθώς είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έχει για να τον φροντίζει.

Το περασμένο Σάββατο η 77χρονη είχε συλληφθεί για παράλειψη βοήθειας ενώ την Κυριακή η εισαγγελέας την παρέπεμψε να δικαστεί για παραβίαση των περιοριστικών όρων που της είχε επιβληθεί σε προγενέστερο χρόνο και συγκεκριμένα να μην πλησιάζει τον 82χρονο σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων ενώ σήμερα δόθηκε αναβολή στην εκδίκαση της υπόθεσης αυτής για τον προσεχή Μάιο.