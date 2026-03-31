Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη η 77χρονη σύζυγος του 82χρονου από τα Κουφάλια – Αναβλήθηκε για τον Μάιο η δίκη

Για τον Μάιο αναβλήθηκε η δίκη για την 77χρονη από τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, σχετικά με την παραβίαση των περιοριστικών όρων που της είχαν επιβληθεί και θα δικάζονταν σήμερα (31/3) στο Αυτόφωρο. Μέχρι τότε, παραμένει ελεύθερη με απόφαση εισαγγελέα.

Η υπόθεση της ηλικιωμένης χθες είχε πάρει αναβολή – η ίδια είχε ζητήσει να δικαστεί- γιατί απουσίαζαν όλοι οι μάρτυρες σχετικά με το περιστατικό της παραβίασης των όρων που της είχαν επιβληθεί (να μην πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 50μ. τον 82χρονο σύζυγό της) τον περασμένο Ιανουάριο.

Όσον αφορά την εμπλοκή της στο θάνατο του 82χρονου συζύγου της, εξακολουθεί να ερευνάται, αλλά παραδόθηκε η ιατροδικαστική έκθεση στον εισαγγελέα και σύμφωνα με πληροφορίες η έκθεση αναφέρει ότι ο 82χρονος έχασε τη ζωή του από ισχαιμικό επεισόδιο και η ιατροδικαστής αναφέρει στην έκθεσή της ότι τα τραύματα δεν συνδέονται με τον θάνατό του. Ωστόσο τα οριστικά αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να εξαχθούν αφού ολοκληρωθούν οι ιστολογικές και οι τοξικολογικές εξετάσεις στον 82χρονο.

Η δικογραφία για την 77χρονη έχει επιστρέψει στο αστυνομικό τμήμα, το οποίο συνεχίζει την έρευνά του για να εξετάσει εάν η ίδια έχει εκτελέσει μια σειρά από αδικήματα, όπως είναι η παράλειψη προσφοράς βοήθειας, αλλά και η έκθεση, με αποτέλεσμα τον θάνατο του 82χρονου.

