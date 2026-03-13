Θεσσαλονίκη: Στο ΑΧΕΠΑ σήμερα η αξονική στη σορό του 20χρονου

Στο ΑΧΕΠΑ μεταφέρεται σε λίγη ώρα η σορός του 20χρονου που δολοφονήθηκε χθες το βράδυ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνει σήμερα η αξονική τομογραφία την οποία είχε αιτηθεί να γίνει πριν την νεκροψία η διευθύντρια της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, κ. Λήδα Κοβάτση.

Αρχικώς, η αξονική είχε προγραμματιστεί να γίνει τη Δευτέρα στις 8 το πρωί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όμως τελικά, σύμφωνα με έγκυρες πηγές του thestival.gr, ο διοικητής του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, κ. Παναγιώτης Παντελιάδης επενέβη στο θέμα και κανονίστηκε η διεξαγωγή της αξονικής στη σορό σήμερα, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει νεκροψία-νεκροτομή και να αποφευχθεί μία πολυήμερη ταλαιπωρία για την οικογένεια του 20χρονου, που περιμένουν να κηδέψουν τον άνθρωπό τους.

Υπενθυμίζεται ότι, με έγκυρες πηγές του thestival.gr, ο 20χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης (12/3), όταν μαχαιρώθηκε και μάλιστα δύο φορές στο θώρακα και στην πλάτη, ενώ ιατροδικαστές του ΑΠΘ έχουν λάβει δείγματα τοξικολογικά και DNA.

Η δολοφονική επίθεση σημειώθηκε χθες στις 10 το βράδυ (Πέμπτη 12/3) όταν η αστυνομία δέχτηκε κλήση για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 20χρονο και στη συνέχεια διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου και τελικά κατέληξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.