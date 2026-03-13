Δολοφονία 20χρονου στη Θεσσαλονίκη: Λήψη τοξικολογικών δειγμάτων και DNA και στη συνέχεια η νεκροψία-νεκροτομή

Δείγματα τοξικολογικά και DNA θα λάβουν από τη σορό του 20χρονου οι ιατροδικαστές του ΑΠΘ όπως πληροφορείται το thestival.gr ενώ η νεκροψία-νεκροτομή δεν αναμένεται τελικώς να διενεργηθεί σήμερα.

Η διευθύντρια της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, κ. Λήδα Κοβάτση νωρίτερα μετέβη στο σημείο όπου ο 20χρονος δέχτηκε τη θανατηφόρα επίθεση και πραγματοποίησε αυτοψία σε όλα τα σημεία της περιοχής έως το σημείο που έπεσε αναίσθητος προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα του περιβάλλοντος όπου πραγματοποιήθηκε η δολοφονία.

Επίσης, σύμφωνα με έγκυρες πηγές του thestival.gr στη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιήσει η κ. Κοβάτση θα παρευρίσκεται και τεχνικός πραγματογνώμονας που όρισε η οικογένεια του θύματος.

Η δολοφονική επίθεση σημειώθηκε χτες στις 10 το βράδυ (Πέμπτη 12/3) όταν η αστυνομία δέχτηκε κλήση για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 20χρονο και στη συνέχεια διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου και τελικά κατέληξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Από εκείνη την στιγμή σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές αρχές που άρχισαν να «χτενίζουν» την περιοχή, να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις.

Στο βίντεο- ντοκουμέντο της ΕΡΤnews η εικόνα σοκάρει. Δύο άτομα ντυμένα στα μαύρα τρέχουν και λίγο πίσω τους περπατά ένα ακόμα άτομο. Είναι ο 20χρονος που κάποια στιγμή δεν αντέχει άλλο και σωριάζεται στο πεζοδρόμιο αφού προσπάθησε να συγκρατηθεί από τον κάδο ανακύκλωσης. Οι δυο προπορευόμενοι προφανώς φίλοι του γυρνούν πίσω και σπεύσουν πάνω του, ενώ κι ένας διερχόμενος πολίτης σταμάτησε στο σημείο. Ο 20χρονος δείχνει αναίσθητος και ανήμπορος.

Από εκεί και μετά καταφτάνει το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

“Είδαμε εδώ πεσμένο παιδί, ήταν αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο. Είχε έρθει έρθει το ασθενοφόρο. Αυτοί όπως είπαν περίοικοι ήταν τρία άτομα. Τον χτύπησαν, έπεσε κάτω, πήγαν μέχρι τη γωνία και ξαναγύρισαν. Μία αστυνομικός που έφτασε στο σημείο τους είδε και προσπάθησε να τους κυνηγήσει” ανέφερε στο thestival.gr αυτόπτης μάρτυρας.

Οι έρευνες της Αστυνομίας διεξάγονται προς πάσα κατεύθυνση ενώ η εκπρόσωπος Τύπου, Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤnews Radio 105,8 δήλωσε ότι : «Δεν υπάρχει ακόμη κάποια πληροφορία που να μας οδηγεί ότι πρόκειται για κάποιο περιστατικό που σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα και το ξεκαθαρίζω αυτό επειδή ακριβώς ο συγκεκριμένος νεαρός δεν έχει απασχολήσει ποτέ για τέτοιου είδους αδικήματα».