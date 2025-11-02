MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 18 προσαγωγές και μία σύλληψη μετά τα χθεσινοβραδινά επεισόδια

THESTIVAL TEAM

Σε 18 προσαγωγές και μία σύλληψη προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. μετά τα χθεσινοβραδινά επεισόδια στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, η σύλληψη αφορά περιπτώσεις ναρκωτικών καθώς δεν αποδείχτηκε πως ο συλληφθείς συμμετείχε στα επεισόδια τα οποία ξεκίνησαν μετά την συναυλία του ΛΕΞ, όταν περίπου 100 άτομα έριξαν βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ στο τουρκικό προξενείο.

Συγκεκριμένα, πριν από λίγο άγνωστοι πέταξαν περισσότερες από 60 μολότοφ προς την διμοιρία των ΜΑΤ, με αποτέλεσμα να τυλιχτούν στις φλόγες τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα.

Επεισόδια Θεσσαλονίκη

