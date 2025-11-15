Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την αιματηρή συμπλοκή των ανήλικων κοριτσιών στον Εύοσμο

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία, σχετικά με το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., οι έξι ανήλικες προσέγγισαν δύο συνομήλικές τους σε πάρκο της περιοχής και αφού τις οδήγησαν σε πυλωτή οικοδομής, τις επιτέθηκαν με τη χρήση σωματικής βίας, ενώ παράλληλα τις εξύβριζαν.

Μάλιστα, δύο εξ’ αυτών βιντεοσκοπούσαν την επίθεση με κινητά τηλέφωνα, ενώ η μία ανήλικη αφαίρεσε το κινητό από μία παθούσα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού Ευόσμου, έξι ανήλικες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σωματικές βλάβες από κοινού, εξύβριση από κοινού, παράβαση του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων και κλοπή.

Επιπλέον, δύο εξ’ αυτών βιντεοσκοπούσαν τις ανωτέρω πράξεις με κινητά τηλέφωνα, ενώ μία δράστιδα αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο από μία παθούσα.

Επιπρόσθετα, συνελήφθησαν και έξι γονείς των νεαρών δράστιδων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως”.