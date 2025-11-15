Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οδηγούνται αύριο οι ανήλικες που συμμετείχαν στην αιματηρή επίθεση στον Εύοσμο

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο Κυριακή, οι έξι ανήλικες (13 και 14 ετών ημεδαπές και μία με καταγωγή από Αλβανία) που συνελήφθησαν για το αιματηρό περιστατικό στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, οι γονείς τους αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται πως όλα συνέβησαν χθες το βράδυ, όταν δύο 13χρονες κατήγγειλαν στην αστυνομία ότι γύρω στις 21:00 σε πάρκο στην περιοχή του Ευόσμου δέχτηκαν επίθεση από έξι ανήλικες και ακόμη μία άγνωστη στις αρχές.

Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, μια ανήλικη βιντεοσκοπούσε κιόλας την επίθεση και μία αφαίρεσε και ένα κινητό τηλέφωνο.

Αξίζει να αναφερθεί πως δεν χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο οι 13χρονες που δέχθηκαν την επίθεση, ωστόσο θα εξεταστούν από ιατροδικαστή.

Τέλος, όλες οι ανήλικες κατηγορούνται για σωματικές βλάβες και εξύβριση. Δύο εξ αυτών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και μία από αυτές τις δύο για κλοπή.