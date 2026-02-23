Θεσσαλονίκη: Άρπαξε το σπίτι της φωτιά και μπήκε μέσα για να την σβήσει – Δείτε φωτό
Φωτογραφία Αρχείου
THESTIVAL TEAM
Ένα σοβαρό συμβάν με πυρκαγιά σε ένα διαμέρισμα στην Πολίχνη σημειώθηκε χθες Κυριακή.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σελίδα Fires and Civil protect η ένοικος του διαμερίσματος άφησε την ηλεκτρική θερμοφόρα στην πρίζα και έφυγε από την οικία.
Όταν πληροφορήθηκε για την πυρκαγιά, επέστρεψε άμεσα στο σπίτι, μπήκε μέσα προσπαθώντας να σώσει την περιουσία της με τους πυροσβέστες που βρέθηκαν στην επιχείρηση να την απεγκλωβίζουν ημιλιπόθυμη μέσα από αυτό. Ευτυχώς εν τέλει η γυναίκα συνήλθε ενώ στην οικία προκλήθηκαν υλικές ζημιές.
Δείτε εικόνα από την στιγμή του απεγκλωβισμού:
