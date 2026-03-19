Θεσσαλονίκη: Αφέθηκε ελεύθερο το ηγετικό μέλος του Super 3

THESTIVAL TEAM

Ελεύθερο αφέθηκε το ηγετικό μέλος του Super 3, που είχε προσαχθεί νωρίτερα από τις Αρχές, μετά την έφοδο της ΕΛΑΣ στο οίκημα που στεγάζεται ο σύνδεσμος στην περιοχή της Χαριλάου, καθώς δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο εις βάρος του.

Νωρίτερα η ΕΛΑΣ, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποίησε έφοδο στο οίκημα που στεγάζεται ο σύνδεσμος στην περιοχή της Χαριλάου, πλησίον του γηπέδου “Κλεάνθης Βικελίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο που έχει προσαχθεί φέρεται να είναι ο άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο 23χρονος που διώκεται για τη δολοφονία του Κλεομένη, λίγο μετά τον φόνο.

Ο προσαχθείς κατά τη σημερινή έφοδο της ΕΛΑΣ είχε καταδικαστεί στο παρελθόν σε ποινή φυλάκισης με αναστολή για το επεισόδιο με πυροβολισμούς -με οπαδικό υπόβαθρο- στη Λεωφόρο Κ. Καραμανλή.

Οι έρευνες των Αρχών για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, οπαδού του ΠΑΟΚ, από έναν 23χρονο οπαδό των Άρη, συνεχίζονται.

Θεσσαλονίκη

