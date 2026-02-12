Θεσσαλονίκη: 22χρονος επιτέθηκε και λήστεψε 20χρονο μέσα σε λεωφορείο – Του άρπαξε χρυσή αλυσίδα

Στη σύλληψη ενός 22χρονου ημεδαπού για ληστεία προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε σε αστικό λεωφορείο στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 22χρονος, ενεργώντας από κοινού με συνεργό του, φέρεται να αφαίρεσε με τη χρήση σωματικής βίας από έναν 20χρονο ημεδαπό μία χρυσή αλυσίδα λαιμού, ενώ παράλληλα επιχείρησε να του αποσπάσει και το κινητό του τηλέφωνο. Το περιστατικό σημειώθηκε εντός του λεωφορείου, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες.

Μετά την πράξη τους, οι δύο φερόμενοι ως δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή, ωστόσο ο 22χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη. Ο συνεργός του αναζητείται στο πλαίσιο της προανάκρισης.